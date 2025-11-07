Guardiola bije wyjątkowy rekord. Tak podsumował 18 lat kariery

Manchester City zmierzy się w najbliższy weekend z Liverpoolem w ramach 11. kolejki Premier League. Tymczasem przed tym spotkaniem głos zabrał trener Josep Guardiola.

fot. MI News & Sport / Alamy Na zdjęciu: Josep Guardiola

Josep Guardiola o swoim tysięcznym meczu w roli trenera

Manchester City i Liverpool to sąsiedzi w ligowej tabeli. W niedzielę obie drużyny mają plan, aby odskoczyć od swojego rywala. Tymczasem ciekawymi przemyśleniami dotyczącymi tego starcia podzielił się Josep Guardiola.

– Osiągnięcie 1000 meczów jako trener to coś wyjątkowego. Kiedy zaczynałem trenować Barcelonę B, nie zastanawiałem się nad tym ani chwili. Po prostu chcesz dobrze wykonywać swoją pracę, grać w dobrą piłkę i zobaczyć, co się stanie – mówił Hiszpan cytowany przez profil City Xtra na platformie X.

– Miałem ogromne szczęście, że mogłem pracować w trzech wspaniałych klubach w swojej karierze. W Barcelonie, Bayernie i Manchesterze City czułem pełne wsparcie. Mogłem pracować bez żadnych zakłóceń i być najlepszym trenerem, jakim mogłem być. Jestem bardzo dumny ze swojej kariery – zaznaczył Guardiola.

– Trofea, które zdobyłem… Szczerze mówiąc, nigdy nie myślałem, że zdobędę ich aż tyle, ale to było niesamowite. Nie zmieniłbym ani jednej chwili – powiedział menedżer Man City.

– Jest zbyt wiele osób, by je wszystkie wymienić, ale chcę podziękować wszystkim, z którymi współpracowałem przez ostatnie 18 lat. Chcę również podziękować mojej rodzinie, która bezwarunkowo wspiera mnie we wszystkim, co robię – podsumował Guardiola.

Manchester City do swojej potyczki przystąpi, mając na koncie 19 punktów. W niedzielę powalczy o siódme zwycięstwo w tej kampanii.

