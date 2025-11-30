Kacper Potulski zadebiutował w Bundeslidze. Wielki moment obrońcy

Historyczny moment dla Kacpra Potulskiego
FSV Mainz w tym sezonie zmaga się z poważnymi problemami. Drużyna zajmuje ostatnie miejsce w tabeli 1. Bundesligi, mając na koncie tylko jedno zwycięstwo, trzy remisy i aż siedem porażek. W niedzielnym meczu podopieczni Bo Henriksena zmierzyli się na wyjeździe z Freiburgiem w ramach 12. kolejki.
W wyjściowym składzie Mainz znalazł się Kacper Potulski, który tym samym zaliczył debiut w najwyższej klasie rozgrywkowej w Niemczech. Do tej pory 18-letni Polak występował w zespole niemieckim głównie w rozgrywkach Ligi Konferencji, gdzie rozegrał cztery mecze, łącznie spędzając na boisku 289 minut.
Według statystyk Romana Kołtonia, Potulski stał się najmłodszym Polakiem w historii, który zadebiutował w 1. Bundeslidze. Dotychczasowy rekord należał do Marka Saganowskiego (18 lat i 4 miesiące). Potulski w momencie debiutu miał 18 lat i 42 dni.
Młody defensor dołączył do niemieckiego klubu w lipcu 2023 roku z Legii Warszawa, w której szkolił się przez niespełna dwanaście miesiące. Wcześniej był związany z Lechią Gdańsk Jego kontrakt z FSV Mainz obowiązuje 2028 roku. We wrześniu tego roku Potulski zaliczył w reprezentacji Polski do lat 21 u Jerzego Brzęczka. Do końca roku Mainz zagra m.in. z Lechem Poznań w Lidze Konferencji i Bayernem Monachium w 14. kolejce 1. Bundesligi.