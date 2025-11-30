Kacper Potulski zadebiutował w Bundeslidze. Wielki moment obrońcy

Kacper Potulski zagrał od pierwszych minut w barwach FSV Mainz w niedzielnym meczu z Freiburgiem. Dla 18-letniego defensora to debiut w najwyższej lidze w Niemczech.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Kacper Potulski

Historyczny moment dla Kacpra Potulskiego

FSV Mainz w tym sezonie zmaga się z poważnymi problemami. Drużyna zajmuje ostatnie miejsce w tabeli 1. Bundesligi, mając na koncie tylko jedno zwycięstwo, trzy remisy i aż siedem porażek. W niedzielnym meczu podopieczni Bo Henriksena zmierzyli się na wyjeździe z Freiburgiem w ramach 12. kolejki.

W wyjściowym składzie Mainz znalazł się Kacper Potulski, który tym samym zaliczył debiut w najwyższej klasie rozgrywkowej w Niemczech. Do tej pory 18-letni Polak występował w zespole niemieckim głównie w rozgrywkach Ligi Konferencji, gdzie rozegrał cztery mecze, łącznie spędzając na boisku 289 minut.

Według statystyk Romana Kołtonia, Potulski stał się najmłodszym Polakiem w historii, który zadebiutował w 1. Bundeslidze. Dotychczasowy rekord należał do Marka Saganowskiego (18 lat i 4 miesiące). Potulski w momencie debiutu miał 18 lat i 42 dni.

Nadszedł „dzień dzisiejszy” 😉 Kacper Potulski debiutuje w Bundeslidze, jako najmłodszy z Polaków w historii – liczy 18 lat i 42 dni (dotychczas najmłodszy był Marek Saganowski – 18 lat i 4 miesiące). Obrońca FSV Mainz wrzucony na głęboką wodę! Jego klub broni się przed spadkiem… pic.twitter.com/FXVoNsfJkW — Roman Kołtoń (@KoltonRoman) November 30, 2025

Młody defensor dołączył do niemieckiego klubu w lipcu 2023 roku z Legii Warszawa, w której szkolił się przez niespełna dwanaście miesiące. Wcześniej był związany z Lechią Gdańsk Jego kontrakt z FSV Mainz obowiązuje 2028 roku. We wrześniu tego roku Potulski zaliczył w reprezentacji Polski do lat 21 u Jerzego Brzęczka. Do końca roku Mainz zagra m.in. z Lechem Poznań w Lidze Konferencji i Bayernem Monachium w 14. kolejce 1. Bundesligi.