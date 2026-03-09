Grabara ma nowego trenera! Wolfsburg może spaść z Bundesligi

12:32, 9. marca 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  VfL Wolfsburg

VfL Wolfsburg walczy o utrzymanie w Bundeslidze. W tym ma pomóc nowy trener Dieter Hecking. Zawodnikiem klubu od lipca 2024 roku jest reprezentant Polski - Kamil Grabara.

Kamil Grabara
Obserwuj nas w
diebilderwelt / Alamy Na zdjęciu: Kamil Grabara

Wolfsburg zmienił trenera. Hecking poprowadzi Grabarę

VfL Wolfsburg na dziewięć kolejek przed końcem sezonu zajmuje przed ostatnie 17. miejsce w Bundeslidze. Po 25. meczach mają na swoim koncie tylko 20 punktów i tracą 4 oczka do miejsc gwarantujących utrzymanie w elicie. Aby dodać drużynie nowego impulsu, zdecydowano, że dojdzie do zmiany trenera. Nowym szkoleniowcem zespołu został Dieter Hecking.

Hecking wrócił do Wolfsburga po prawie dziesięciu latach przerwy. W przeszłości pracował w klubie w latach 2013-2016, gdy zawodnikiem Wilków był m.in. Kevin De Bruyne. W swoim CV ma także VfL Bochum, Norymbergę czy HSV Hamburg. Jako trener Wolfsburga sięgnął z nimi po Puchar Niemiec oraz Superpuchar Niemiec w 2015 roku. Jego bilans to 165 meczów, 83 zwycięstwa 39 remisów i 43 porażki.

Powrót do VfL Wolfsburg wiele dla mnie znaczy. Spędziłem tu intensywny i bardzo udany okres i dobrze znam jakość oraz energię, które są w tym klubie. Teraz najważniejsze jest pełne skupienie się na zadaniach, które przed nami, i zjednoczenie wszystkich sił, aby utrzymać się w Bundesliga – mówił Dieter Hecking podczas prezentacji.

Zawodnikiem klubu z Volkswagen-Arena jest od lipca 2024 roku Kamil Grabara. Reprezentant Polski to numer jeden między słupkami. W tym sezonie wystąpił we wszystkich 25 meczach w Bundeslidze, ale zachował tylko jedno czyste konto, wpuszczając aż 55 goli.

POLECAMY TAKŻE

Alvaro Arbeloa
Piłkarz wściekły na Real Madryt. Zablokowano jego transfer
Florentino Perez
Real Madryt szuka obrońcy. Te transfery poleca sztuczna inteligencja
Raheem Sterling
Sterling zaoferował się niemieckiemu klubowi. Otrzymał już odpowiedź