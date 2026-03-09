Grabara ma nowego trenera! Wolfsburg może spaść z Bundesligi

VfL Wolfsburg walczy o utrzymanie w Bundeslidze. W tym ma pomóc nowy trener Dieter Hecking. Zawodnikiem klubu od lipca 2024 roku jest reprezentant Polski - Kamil Grabara.

diebilderwelt / Alamy Na zdjęciu: Kamil Grabara

Wolfsburg zmienił trenera. Hecking poprowadzi Grabarę

VfL Wolfsburg na dziewięć kolejek przed końcem sezonu zajmuje przed ostatnie 17. miejsce w Bundeslidze. Po 25. meczach mają na swoim koncie tylko 20 punktów i tracą 4 oczka do miejsc gwarantujących utrzymanie w elicie. Aby dodać drużynie nowego impulsu, zdecydowano, że dojdzie do zmiany trenera. Nowym szkoleniowcem zespołu został Dieter Hecking.

Hecking wrócił do Wolfsburga po prawie dziesięciu latach przerwy. W przeszłości pracował w klubie w latach 2013-2016, gdy zawodnikiem Wilków był m.in. Kevin De Bruyne. W swoim CV ma także VfL Bochum, Norymbergę czy HSV Hamburg. Jako trener Wolfsburga sięgnął z nimi po Puchar Niemiec oraz Superpuchar Niemiec w 2015 roku. Jego bilans to 165 meczów, 83 zwycięstwa 39 remisów i 43 porażki.

– Powrót do VfL Wolfsburg wiele dla mnie znaczy. Spędziłem tu intensywny i bardzo udany okres i dobrze znam jakość oraz energię, które są w tym klubie. Teraz najważniejsze jest pełne skupienie się na zadaniach, które przed nami, i zjednoczenie wszystkich sił, aby utrzymać się w Bundesliga – mówił Dieter Hecking podczas prezentacji.

Zawodnikiem klubu z Volkswagen-Arena jest od lipca 2024 roku Kamil Grabara. Reprezentant Polski to numer jeden między słupkami. W tym sezonie wystąpił we wszystkich 25 meczach w Bundeslidze, ale zachował tylko jedno czyste konto, wpuszczając aż 55 goli.