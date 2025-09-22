Robert Lewandowski od trzech lat jest piłkarzem Barcelony, do której trafił z Bayernu Monachium. To właśnie w barwach niemieckiego giganta Polak dokonał rzeczy wręcz niemożliwej. Dzisiaj mija 10 lat od pamiętnego meczu z Wolfsburgiem.

dpa picture alliance/ Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski (Bayern Monachium - VfL Wolfsburg)

Lewandowski zaskoczył wszystkich. Dziesięć lat od historycznego starcia

Osiem sezonów, 375 spotkań, 344 gole i 73 asysty – takim dorobkiem Robert Lewandowski legitymuje się w barwach Bayernu Monachium. Reprezentant Polski zanotował kilka spektakularnych meczów w koszulce Bawarczyków. Jeden z tych pojedynków zostanie zapamiętamy na zawsze. 22 września 2015 roku napastnik popisał się niesamowitym wyczynem w starciu z VfL Wolfsburg.

Bayern od 26. minuty przegrywał z Wilkami meczu w 6. kolejce Bundesligi. W przerwie Pep Guardiola postanowił dokonać zmian i na murawie pojawili się Robert Lewandowski i Javi Martinez. Już po sześciu minutach od rozpoczęcia drugiej połowy Polak wpisał się na listę strzelców. Jeszcze wtedy nikt nie wiedział, że to spotkanie przejdzie do historii.

Między 51. a 60. minutą Diego Benaglio musiał sięgać do siatki aż pięciokrotnie. Za każdym razem po strzale Lewandowskiego. Były zawodnik Borussii Dortmund dokonał właściwie niemożliwego i w ciągu dziewięciu minut powiększył swój dorobek w Bundeslidze z trzech do ośmiu goli.

9⃣ Minuten und 🖐️ Tore für die Ewigkeit. 🤯



Heute vor 10 Jahren! 😱 pic.twitter.com/V8SGxadUAW — FC Bayern München (@FCBayern) September 22, 2025

Bayern wygrał 5:1 – Wolfsburg nie zdołał odpowiedzieć na występ polskiego snajpera. Bawarczycy ostatecznie sięgnęli po mistrzostwo Niemiec, a Lewandowski z 30 bramkami po koronę króla strzelców.