Real Madryt obejdzie się smakiem. Gwiazdor zostaje w Bayernie

Dayot Upamecano, który był poważnie łączony z Realem Madryt, ostatecznie zostanie w Bayernie Monachium. Francuski stoper podpisał nowy długoterminowy kontrakt.

Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Dayot Upamecano przedłużył kontrakt z Bayernem Monachium

Bayern Monachium poinformował za pośrednictwem swojej oficjalnej strony internetowej o przedłużeniu kontraktu z Dayotem Upamecano. 27-letni stoper związał się z niemieckim klubem umową obowiązującą do 30 czerwca 2030 roku. Przypomnijmy, że dotychczasowe porozumienie między stronami wygasało wraz z końcem obecnego sezonu.

Tym samym władze bawarskiego giganta ucięły wszelkie spekulacje dotyczące przyszłości defensora oraz dały jasny sygnał, że pozostaje on kluczową postacią w projekcie sportowym zarządzanym przez Vincenta Kompany’ego. Tak więc reprezentant Francji zostanie w stolicy Bawarii na kolejne kampanie i powalczy z ekipą Die Roten o kolejne sukcesy.

Jeszcze niedawno Upamecano był poważnie łączony z przeprowadzką do Realu Madryt, jednak ostatecznie doszedł do porozumienia z Bayernem w sprawie nowej umowy. Mierzący 186 centymetrów defensor otrzymał podwyżkę jako wyraz uznania za lojalność wobec monachijskiego klubu. Decyzja o pozostaniu w Bundeslidze pokazuje, że Francuz czuje się Monachium bardzo komfortowo.

27-letni stoper z powodzeniem występuje w barwach drużyny Czerwonych od lipca 2021 roku. Wówczas przeniósł się na Allianz Arenę z Lipska za 42,5 miliona euro. Francuski obrońca w koszulce Bayernu rozegrał łącznie 180 spotkań, zdobył sześć bramek i zaliczył 11 asyst, dokładając do tego trzy mistrzostwa Niemiec. Specjalistyczny serwis „Transfermarkt” wycenia go obecnie na 70 milionów euro.