Real Madryt obejdzie się smakiem. Gwiazdor zostaje w Bayernie

15:39, 13. lutego 2026
Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk Źródło:  Bayern Monachium

Dayot Upamecano, który był poważnie łączony z Realem Madryt, ostatecznie zostanie w Bayernie Monachium. Francuski stoper podpisał nowy długoterminowy kontrakt.

Florentino Perez
Obserwuj nas w
Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Dayot Upamecano przedłużył kontrakt z Bayernem Monachium

Bayern Monachium poinformował za pośrednictwem swojej oficjalnej strony internetowej o przedłużeniu kontraktu z Dayotem Upamecano. 27-letni stoper związał się z niemieckim klubem umową obowiązującą do 30 czerwca 2030 roku. Przypomnijmy, że dotychczasowe porozumienie między stronami wygasało wraz z końcem obecnego sezonu.

Tym samym władze bawarskiego giganta ucięły wszelkie spekulacje dotyczące przyszłości defensora oraz dały jasny sygnał, że pozostaje on kluczową postacią w projekcie sportowym zarządzanym przez Vincenta Kompany’ego. Tak więc reprezentant Francji zostanie w stolicy Bawarii na kolejne kampanie i powalczy z ekipą Die Roten o kolejne sukcesy.

Jeszcze niedawno Upamecano był poważnie łączony z przeprowadzką do Realu Madryt, jednak ostatecznie doszedł do porozumienia z Bayernem w sprawie nowej umowy. Mierzący 186 centymetrów defensor otrzymał podwyżkę jako wyraz uznania za lojalność wobec monachijskiego klubu. Decyzja o pozostaniu w Bundeslidze pokazuje, że Francuz czuje się Monachium bardzo komfortowo.

27-letni stoper z powodzeniem występuje w barwach drużyny Czerwonych od lipca 2021 roku. Wówczas przeniósł się na Allianz Arenę z Lipska za 42,5 miliona euro. Francuski obrońca w koszulce Bayernu rozegrał łącznie 180 spotkań, zdobył sześć bramek i zaliczył 11 asyst, dokładając do tego trzy mistrzostwa Niemiec. Specjalistyczny serwis „Transfermarkt” wycenia go obecnie na 70 milionów euro.

POLECAMY TAKŻE

Alvaro Arbeloa
Piłkarz wściekły na Real Madryt. Zablokowano jego transfer
Florentino Perez
Real Madryt szuka obrońcy. Te transfery poleca sztuczna inteligencja
Raheem Sterling
Sterling zaoferował się niemieckiemu klubowi. Otrzymał już odpowiedź