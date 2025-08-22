Bundesliga 25/26: Bayern i Borussia w pogoni za mistrzostwem, beniaminkowie, transfery i pierwsza kolejka

Już w ten weekend zainauguruje nowy sezon w rozgrywkach Bundesligi. Bayern Monachium przystąpi do nich jako mistrz Niemiec. Czy Borussia Dortmund jest w stanie zagrozić Bawarczykom? Oto kluczowe informacje przed startem niemieckiej ligi.

Kto wygra Bundesligę 25/26? Bayern Monachium wyraźnym faworytem

Rozgrywki Bundesligi od lat przypominają nam wyścig, w którym peleton goni ucieczkę. Zespołem, który ucieka od reszty, jest oczywiście Bayern Monachium. Bawarczycy całkowicie zdominowali ligę niemiecką w ostatnich latach. W peletonie możemy spotkać takie kluby jak Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen czy też RB Lipsk. Jednak to na papierze wydaje się, że ekipa Niko Kovaca jest w stanie najbardziej zagrozić obecnym mistrzom kraju.

Bayern Monachium przed sezonem dokonał kluczowych zmian. W ekipie Vincenta Kompany’ego odświeżono pozycję skrzydłowego. Do zespołu trafił bowiem Luis Diaz z Liverpoolu. Za Kolumbijczyka zapłacono aż 70 milionów euro. Warto też podkreślić, że Bawarczyków wzmocnił również Jonathan Tah, który od lat jest czołowym stoperem na niemieckiej ziemi.

Borussia Dortmund nie była dotychczas zbyt wylewna podczas letniego okienka transferowego. Na uwagę w zasadzie zasługuje jedynie przyjście Jobe’a Bellinghama. Na Signal Iduna Park bardzo długo zabiegano o Anglika. Największą przebudowę natomiast przeszedł Bayer Leverkusen oraz RB Lipsk. Ci pierwsi pożegnali Xabiego Alonso, a na jego miejsce zatrudnili Erika ten Haga. Czerwone Byki natomiast po kompromitującej kampanii wymienili znaczną część składu.

Najdroższe transfery Bundesligi w letnim oknie transferowym

Na rynku transferowym Bundesligi największe ruchy robił… Liverpool. The Reds wydali fortunę na zawodników z niemieckiej ligi. Najdroższym transferem przychodzącym za zachodnimi granicami naszego kraju był Luis Diaz. Bayern Monachium zapłacił za Kolumbijczyka aż 70 milionów euro. Na uwagę również zasługuje przyjście Jobe’a Bellinghama do Borussii Dortmund. Anglik jest niezwykle utalentowanym zawodnikiem i na Signal Iduna Park wierzą, że pójdzie w ślady brata.

Florian Wirtz – z Bayeru Leverkusen do Liverpoolu – 125 mln euro Hugo Ekitike – z Eintrachtu Frankfurt do Liverpoolu – 95 mln euro Benjamin Sesko – z RB Lipska do Manchesteru United – 76,5 mln euro Luis Diaz – z Liverpoolu do Bayernu Monachium – 70 mln euro Jamie Bynoe-Gittens – z Borussii Dortmund do Chelsea – 56 mln euro Jeremie Frimpong – z Bayeru Leverkusen do Liverpoolu – 40 mln euro Mathys Tel – z Bayernu Monachium do Tottenhamu – 35 mln euro Malik Tilman – z PSV Eindhoven do Bayeru Leverkusen – 35 mln euro Jarell Quansah – z Liverpoolu do Bayeru Leverkusen – 35 mln euro Jobe Bellingham – z Sunderlandu do Borussii Dortmund – 30,5 mln euro

Nowe drużyny w Bundeslidze

W nowym sezonie Bundesligi będziemy oglądali wielkie powroty. Beniaminkami są bowiem HSV Hamburg oraz FC Koln. Najgłośniej mówi się o powrocie Rothosen, którzy od lat byli o krok od awansu do niemieckiej elity. Udało im się to dopiero po siedmiu latach. Z najwyższą klasą rozgrywkową w Niemczech pożegnali się natomiast Holstein Kiel oraz VfL Bochum.

Terminarz 1. kolejki

Piątek, 22 sierpnia 2025

Bayern Monachium vs. RB Lipsk – godz. 20:30

Sobota, 23 sierpnia 2025

Bayer Leverkusen vs. TSG Hoffenheim – godz. 15:30

Eintracht Frankfurt vs. Werder Brema – godz. 15:30

Heidenheim vs. VfL Wolfsburg – godz. 15:30

SC Freiburg vs. FC Augsburg – godz. 15:30

Union Berlin vs. VfB Stuttgart – godz. 15:30

St. Pauli vs. Borussia Dortmund – godz 18:30

Niedziela, 24 sierpnia 2025