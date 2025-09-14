Bayern Monachium w sobotę ograł HSV Hamburg rezultatem 5:0. W trakcie meczu kontuzji nabawił się Raphael Guerreiro. Vincent Kompany zdradził, że Portugalczyk miał problemy z żebrami.

ddp media GmbH / Alamy Na zdjęciu: Vincent Kompany

Raphael Guerreiro kontuzjowany. Vincent Kompany komentuje

Bayern Monachium w sobotę rozgrywał swoje kolejne ligowe spotkanie. Tym razem mistrzowie Niemiec podejmowali HSV Hamburg. Rywalizacja ułożyła się po myśli podopiecznych Vincenta Kompany’ego, którzy rozbili beniaminka rezultatem 5:0. W trakcie spotkania jednak kontuzji nabawił się Raphael Guerreiro.

Portugalczyk pojawił się na placu gry w drugiej odsłonie, ale bardzo szybko opuścił boisko. Po spotkaniu Vincent Kompany wypowiedział się na temat defensora Bayernu Monachium. Okazało się, że zawodnik miał problemy z żebrami i udał się już na rezonans magnetyczny. Szkoleniowiec Bawarczyków ma nadzieję, że uraz nie jest poważny.

– Rapha poczuł coś w żebrach. Od razu pojechał na rezonans magnetyczny, później dowiemy się, co mu jest. Mam nadzieję, że to nic poważnego – powiedział Vincent Kompany, cytowany przez serwis dieroten.pl.

Bayern Monachium już w środę czeka niezwykle ciężkie zadanie. Mistrzowie Niemiec zagrają bowiem z Chelsea w Lidze Mistrzów. Vincent Kompany ma poważny ból głowy związany z kontuzjami lewych defensorów. Obecnie ma w składzie jedynie Josipa Stanisicia, który może grać na tej pozycji. Choć nominalnie Chorwat gra po drugiej stronie boiska.