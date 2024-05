Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Vincent Kompany

Vincent Kompany nowym trenerem Bayernu

Bayern Monachium bardzo długo nie mógł znaleźć następcy Thomasa Tuchela. Ostatecznie Bawarczykom udało się sfinalizować rozmowy z Vincentem Kompanym, który żegna się z Burnley. Belg absolutnie nie był pierwszym wyborem władz Die Roten, ale mimo tego klub wierzy, że sprosta oczekiwaniom.

“Rozumiemy urok i prestiż klubu takiego jak Bayern Monachium i szanujemy ambicję Vincenta, by odkrywać nowe możliwości. Życzymy Vincentowi wszystkiego najlepszego i pragniemy wyrazić nasze uznanie za jego poświęcenie każdego dnia, gdy był częścią tego klubu piłkarskiego” – poinformowało Burnley.

– Wszyscy w klubie zgadzamy się, że Vincent Kompany jest właściwym trenerem dla Bayernu Monachium i nie możemy się doczekać współpracy z nim. Max Eberl i Christoph Freund nigdy się nie poddali i skrupulatnie pracowali, aby znaleźć trenera, który będzie w stanie poprowadzić FC Bayern do sukcesu – powiedział Jan-Christian Dreesen, prezes klubu.

– Nie mogę się doczekać wyzwań w Bayernie. To wielki zaszczyt móc pracować dla tego klubu – Bayern to instytucja międzynarodowego futbolu. Jako trener musisz reprezentować to, kim jesteś jako osoba: ja uwielbiam posiadać piłkę – mówił Kompany.

Vincent Kompany związał się z Bayernem Monachium 3-letnim kontraktem, obowiązującym do 30 czerwca 2027 roku.

