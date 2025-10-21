Bayern jest pewny. On będzie jednym z najlepszych na świecie

Bayern Monachium ma w swoich szeregach zawodnika, który "wkrótce będzie jednym z najlepszych graczy na świecie". Max Eberl skomentował przyszłość Michela Olise.

dpa picture alliance/ Alamy Na zdjęciu: Bayern Monachium - Borussia Dortmund

Bayern nie zamierza sprzedawać gwiazdy

Tylko 53 miliony euro. Tylko tyle Bayern Monachium zapłacił Crystal Palace za Michaela Olise. Reprezentant Francji z miejsca stał się kluczowym piłkarzem Bawarczyków i wspólnie z Harrym Kane’em decyduje o tym, jak prezentują się Die Roten. W poprzednim sezonie 23-latek zdobył 20 bramek i zanotował 23 asysty w 55 spotkaniach.

Jaka przyszłość czeka wychowanka akademii Arsenalu, Chelsea i Manchesteru City? W tej kwestii wypowiedział się Max Eberl. – Michael ma z nami kontrakt do 2029 roku – bez klauzuli odstępnego – i jest na dobrej drodze do stania się jednym z najlepszych piłkarzy na świecie – przyznał dyrektor sportowy Bayernu w rozmowie z 11FREUNDE_de.

W ten sposób Eberl właściwie wykluczył potencjalny transfer Francuza. To ważna informacja dla „zainteresowanych”. W gronie klubów, które bacznie obserwują poczynania Olise, znajdują się między innymi Real Madryt i City.