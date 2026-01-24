Ależ to zrobił! Kamil Grabara obronił rzut karny [WIDEO]

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Kamil Grabara

Kamil Grabara ratuje swój zespół

Kamil Grabara jest podstawowym bramkarzem niemieckiego Wolfsburga. Właściwie należy nawet powiedzieć, że Polak stanowi o sile tego zespołu i to pomimo faktu, że Wilki z całą pewnością nie mogą zaliczyć tej kampanii do udanych. Przed startem trwającej właśnie kolejki Bundesligi zajmowali bowiem 12. miejsce w stawce. Poza tym jednak na ich koncie było aż 38 straconych goli.

Niemniej trudno było mieć jakieś szczególne uwagi do Kamila Grabary, który wielokrotnie i tak chronił swój zespół przed utratą bramki. Tak samo było już w 22. minucie dzisiejszego meczu z FSV Mainz. Wówczas bowiem reprezentant Polski obronił rzut karny wykonywany przez Phillipa Tietza. Dodatkowo zrobił to w świetnym stylu, co szczególnie dodało klasy tej interwencji. Wcześniej zespół Wolfsburga zdobył gola na 0:1.

🇵🇱 𝐊𝐀𝐌𝐈𝐋 𝐆𝐑𝐀𝐁𝐀𝐑𝐀 𝐁𝐑𝐎𝐍𝐈 𝐑𝐙𝐔𝐓 𝐊𝐀𝐑𝐍𝐘 🧤



Golkiper Wolfsburga idealnie wyczuł intencje Phillipa Tietza! 🔝 Świetna interwencja! 👏 #BundesTAK 🇩🇪 pic.twitter.com/01RxaJzUgX — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) January 24, 2026

Kamil Grabara w sumie w tym sezonie na koncie ma 19 spotkań i dwa czyste konto w ekipie Wilków. Łącznie dla tego zespołu wystąpił już 51 razy. 27-latek z Rudy Śląskiej wskazywany jest jako jeden z najlepszych graczy drużyny. Serwis „Transfermarkt” wycenia go na 12 milionów euro. Jego aktualny kontrakt wygasa latem 2028 roku.

