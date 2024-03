Szachtar pozywa Lechię! Chodzi o transfer zawodnika

IMAGO / Grzegorz Wajda Na zdjęciu: Piłkarze Lechii

Lechia pozyskała zawodnika Szachtara

Zawodnik deklarował, że rozwiązał swój kontraktu

Szachtar twierdzi, że nic takiego nie nastąpiło

Szachtar pozywa polski klub

W komunikacie Lechii można było przeczytać, że 21-letni napastnik przybył do klubu bez kwoty odstępnego, gdyż nie był związany kontraktem z żadną drużyną. Informacja ta wprawiła w osłupienie działaczy Szachtara. Ukraińcy wcale nie rozwiązali bowiem z Bohdanem Viunnykiem umowy.

Treść oświadczenia Szachtara przedstawiamy poniżej:

“Bohdan Wiunnyk nie wrócił do Szachtara po zimowej przerwie, mimo że ma ważny kontrakt z klubem do 30 czerwca 2025 roku. Klub wielokrotnie oferował piłkarzowi możliwość dołączenia do zespołu, jednak zawodnik odrzucał te oferty. Później piłkarz zapowiedział jednostronne rozwiązanie kontraktu z Szachtarem. Miało to miejsce 22 lutego 2024 roku. Szachtar nie zgadza się na rozwiązanie umowy i złoży pozew do właściwych organów przeciwko piłkarzowi i jego nowemu klubowi, Lechii Gdańsk”.

Szachtar nie przedstawił szczegółów odnośnie tego jakie kroki zostaną podjęte w tej sprawie. Lechia Gdańsk nie wydała na razie żadnego komentarza. Wydaje się jednak, że zawodnik nie będzie mógł zadebiutować w nowych barwach, póki spór ten nie zostanie wyjaśniony.