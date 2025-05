Zagłębie walczy o utrzymanie, Podbeskidzie o awans. W Lubinie stawka będzie wysoka

PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Podbeskidzia Bielsko-Biała

Ostatnia szansa Zagłębia, widmo spadku ma wielkie oczy

Zagłębie II Lubin w ostatnich tygodniach dzielnie walczy o utrzymanie w Betclic 2. Lidze. Sytuacja nie jest jeszcze przesądzona, ponieważ Miedziowi tracą tylko jeden punkt do miejsc gwarantujących grę w barażach o utrzymanie, a pięć punktów do bezpiecznego miejsca, które zapewni im grę w przyszłym sezonie w 2. Lidze. Kalendarz pod koniec rozgrywek im sprzyja, choć pierwsze spotkanie z Podbeskidziem nie będzie łatwe, gdyż rywale walczą o awans.

W ostatniej kolejce Zagłębie przegrało z Pogonią Grodzisk Mazowiecki (0:2). Bez punktów zakończyli także rywalizację z Hutnikiem Kraków, przegrywając (1:2). Natomiast pozostałe trzy mecze to komplet zwycięstw i cenne 9 punktów. W lidze okazali się lepsi od Olimpii Elbląg (4:2), KKS-u Kalisz (2:0) i ŁKS-u II Łódź (3:0).

Baraże na wyciągnięcie ręki, Podbeskidzie idzie po awans

Podbeskidzie Bielsko-Biała kontynuuje serię siedmiu meczów z rzędu bez porażki. Aktualna passa znacząco wpłynęła na fakt, że Górale wciąż liczą się w walce o awans do Betclic 1. Ligi. Obecnie strata do miejsc barażowych wynosi tylko jeden punkt, a do końca sezonu pozostały cztery mecze. Jeśli utrzymają wysoką formę, a bezpośredni rywale w walce o baraże zgubią punkty, to zespół z Bielska powinien zakończyć rozgrywki w TOP6.

W ostatnich pięciu meczach Podbeskidzie zgromadziło 9 na 15 możliwych punktów. Jest to efekt dwóch zwycięstw i trzech remisów. Podział punktów nastąpił w konfrontacji z Resovią (1:1), Zagłębiem Sosnowiec (0:0) i Chojniczanką Chojnice (1:1). Z kolei z trzech punktów mogli cieszyć się po meczach z Rekordem Bielsko-Biała (2:0) i Olimpią Grudziądz (2:1).

Mecze drużyny Zagłębie II Lubin Pogoń Grodzisk Mazowiecki 2 Zagłębie II Lubin 0 Zagłębie II Lubin 4 Olimpia Elbląg 2 Hutnik Kraków 2 Zagłębie II Lubin 1 Zagłębie II Lubin 2 KKS 1925 Kalisz 0 ŁKS Łódź II 0 Zagłębie II Lubin 3 Mecze drużyny Podbeskidzie Bielsko-Biała Podbeskidzie Bielsko-Biała 1 Resovia 1 Rekord Bielsko-Biała 0 Podbeskidzie Bielsko-Biała 2 Podbeskidzie Bielsko-Biała 2 Olimpia Grudziądz 1 Zagłębie Sosnowiec 0 Podbeskidzie Bielsko-Biała 0 Podbeskidzie Bielsko-Biała 1 Chojniczanka 1

Pierwsza połowa rozstrzygnęła mecz Podbeskidzie – Zagłębie

W rundzie jesiennej Podbeskidzie i Zagłębie II Lubin rywalizowały ze sobą po raz pierwszy w historii. Starcie zakończyło się zwycięstwem Górali (2:1). Wszystkie bramki padły już w pierwszej połowie, a na listę strzelców wpisali się: Lionel Abate, Linus Ronnberg i Hubert Adamczyk.

Podbeskidzie minimalnym faworytem

Faworytem sobotniego meczu według bukmacherów będzie Podbeskidzie Bielsko-Biała. Kurs na wygraną gości oszacowano z kursem 2.35. Nieco więcej, bowiem 2.60 wynosi współczynnik na wygraną gospodarzy. Z kolei remis oszacowano z kursem 3.60.

Wynik Operator Kurs Zagłębie II Lubin 2.60 Remis 3.60 Podbeskidzie Bielsko-Biała 2.35 Kursy mogą ulec zmianie. Kursy na to wydarzenie zostały zaktualizowane: 16 maja 2025 18:16 . Kursy mogą ulec zmianie. REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie