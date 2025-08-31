Betclic 2. Liga ma nowego bohatera. Piłkarski majstersztyk w meczu Zagłębie – Olimpia

Zagłębie Sosnowiec w szóstej kolejce Betclic 2. Ligi mierzyło się w roli gospodarza z Olimpią Grudziądz. W pierwszej odsłonie kapitalnym golem popisał się Dominik Frelek.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Dominik Frelek

Gol stadiony świata w spotkaniu Zagłębie – Olimpia

Zagłębie Sosnowiec i Olimpia Grudziądz to drużyny, które przed startem niedzielnej rywalizacji dzieliła w ligowej tabeli różnica trzech punktów. Gospodarze koncentrowali się na tym, aby jak najszybciej opuścić strefę spadkową. Z kolei zespół prowadzony przez duet trenerski Artur Kosznicki-Marek Zieńczuk chciał wykonać krok w kierunku umocnienia się w czołówce tabeli Betclic 2. Ligi.

W trakcie niedzielnej potyczki goli nie brakowało. Jeden z nich był jednak szczególnie efektowny. Olimpia popisała się skutecznym atakiem pozycyjnym, w trakcie którego zawodnicy wymienili około dziesięciu podań. Całą akcję zwieńczył natomiast strzał Dominika Frelka z mniej więcej z 26 metrów. Piłka wpadła do siatki, nie dając żadnych szans Mateuszowi Kabale, bramkarzowi gospodarzy. Dzięki temu trafieniu goście objęli prowadzenie.

TO JEST ON! TO JEST KAPITAN!



⏰32'|⚽️Dominik Frelek wyprowadza nas na prowadzenie 2:1! pic.twitter.com/kIs4BlPwTT — Olimpia Grudziądz (@GKSOlimpia) August 31, 2025

23-letni pomocnik dołączył do Olimpii w lipcu 2024 roku z Puszczy Niepołomice. Wcześniej reprezentował także barwy młodzieżowej drużyny Jagiellonii Białystok. W obecnym sezonie rozegrał sześć spotkań. Przed niedzielnym starciem miał na koncie trzy bramki, wszystkie zdobyte w rozgrywkach Betclic 2. Ligi.

Frelek łącznie ma już ponad 60 występów na trzecim poziomie rozgrywkowym w Polsce. Strzelił w nich siedem goli i zanotował dwa kluczowe podania.

Czytaj więcej: Górnik zaliczył zimny prysznic. Motor przerwał złą serię [WIDEO]