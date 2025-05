Olimpia pogrzebie marzenia rywala? W Puławach mecz o dużą stawkę

PressFocus Na zdjęciu: Krzysztof Wróblewski

Korespondencyjny bój o utrzymanie

Na trzy kolejki przed końcem sezonu zasadniczego Betclic 2. Ligi, Wisła Puławy zajmuje w tabeli pierwsze spadkowe miejsce. Na jej koncie znalazło się 36 oczek. Kibice tego klubu wciąż mogą myśleć o utrzymaniu na poważnie. Strata do bezpiecznej strefy to ledwie trzy oczka.

Na ostatnim bezpiecznym miejscu znajduje się Olimpia Grudziądz. To ją w najbliższym meczu spróbuje pokonać Wisła. Między tymi ekipami toczy się walka o utrzymanie. Początek tego spotkania zaplanowano na piątek 23 maja o 17:00. Mecz niestety nie będzie transmitowany w TV.

Jak zakończy się mecz? Wygrana Wisły

Remis

Wygrana Olimpii Wygrana Wisły

Remis

Wygrana Olimpii 0 Votes

Z wynikami od ściany do ściany

W ostatnich tygodniach terminarz nie sprzyjał drużynie z Puław. Mimo tego Wiśle udało się zdobyć kilka cennych punktów. Za sukces należy uznać pokonanie Wieczystej Kraków 2:1. Imponująca była również ostatnia wygrana 4:1 w Sosnowcu. Nie zawsze było jednak tak dobrze, co pokazują starcia z Chojniczanką Chojnice (1:4) i Polonią Bytom (0:4).

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Stabilizacji brak również w Grudziądzu. Tam wyniki zaczęły się zgadzać, ale wciąż nie możemy mówić o serii zwycięstw. Te przeplatają się bowiem porażkami. Olimpia ograła u siebie GKS Jastrzębie, ale później poległa ze Świtem Szczecin.

Mecze drużyny Wisła Puławy Zagłębie Sosnowiec 1 Wisła Puławy 4 Wisła Puławy 1 Chojniczanka 4 Wieczysta Kraków 1 Wisła Puławy 2 Polonia Bytom 4 Wisła Puławy 0 Wisła Puławy 0 Radunia Stężyca 0 Mecze drużyny Olimpia Grudziądz Olimpia Grudziądz 0 Radunia Stężyca 0 Olimpia Grudziądz 2 Skra Częstochowa 1 Świt Szczecin 3 Olimpia Grudziądz 1 Olimpia Grudziądz 1 GKS Jastrzębie 0 Podbeskidzie Bielsko-Biała 2 Olimpia Grudziądz 1

Wszystko albo nic

W żadnych z trzech ostatnich meczów Wisły z Olimpią nie byliśmy świadkami podziału punktów. Ekipy z Puław i Grudziądza grają o pełną pulę, co może podobać się fanom. Nieznacznie lepiej w tej rywalizacji wypada gospodarz piątkowego meczu, który wygrał dwa razy, przy jednym triumfie Olimpii.

Puławy okażą się gościnne dla rywala?

W Puławach nie mogą być spokojni o wynik najbliższego meczu. Wiele wskazuje na to, że miejscowa Wisła nie sprosta oczekiwaniom kibiców. Kurs na sukces gospodarzy to 3.25, przy współczynniku 1.97 na trzy punkty dla Olimpii Grudziądz. Jeśli chcesz postawić zakład bez ryzyka na ten mecz to skorzystaj z kodu promocyjnego Betclic GOALPL przy zakładaniu konta.

Zwycięzca Strona Kursy WISŁA 3.25 REMIS 3.65 OLIMPIA 1.97 Kursy mogą ulec zmianie. Kursy na to wydarzenie zostały zaktualizowane: 22 maja 2025 19:09 .

Who will win ? Wisła Puławy W W P W P W ? 26.2 % Remis 25.1 % Olimpia Grudziądz R W P W P W ? 48.7 %

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.