Polonia Bytom bliżej celu, Wieczysta wciąż w dołku

Polonia Bytom i Wieczysta to ekipy, które na finiszu sezonu na trzecim poziomie rozgrywkowym w Polsce rywalizują o bezpośredni awans do Betclic 1. Ligi. Przed startem rywalizacji w lepszym położeniu byli Niebiesko-czerwoni. Ekipa dowodzona przez Przemysława Cecherza wierzyła jednak, że od potyczki z bytomianami może zacząć odwracać sytuację w tabeli.

Polonia podchodziła do starcia z jasnym celem, aby nie tylko odnieść trzecie z rzędu zwycięstwo po pokonaniu Wisły Puławy (4:0) i KKS-u Kalisz (4:2). Bytomianie mieli cel, aby powiększyć do dziewięciu oczek przewagę nad Żółto-czarnymi. Krakowska drużyna chciała natomiast przerwać serię trzech meczów bez wygranej.

W pierwszych trzech kwadransach rywalizacji ogólnie rywalizacja była typowym meczem dla koneserów. Dużo było walki i taktycznego podejścia do gry. W każdym razie nie miało to przełożenia na wiele sytuacji strzeleckich i strzałów na bramkę. Ogólnie w pierwszej połowie tylko goście mieli jedną celną próbę, co nie może być dobrą rekomendacją hitu z udziałem czołowych ekip Betclic 2. Ligi.

W drugiej części meczu scenariusz zbytnio się nie zmienił. Gospodarze nie potrafili przedostać się przez szczelną defensywę krakowskiej ekipy. Podobny kłopot mieli goście. Z kolei w 56. minucie skomplikowała się sytuacja Wieczystej, bo z powodu kontuzji plac gry musiał opuścić Jacek Góralski. W miejsce byłego reprezentanta Polski na boisku pojawił się Dawid Pakulski.

Ogólnie hit mocno rozczarował. Z dużej chmury, mały deszcz. Niemniej finalnie i tak pełną pulę zainkasowała ekipa z Bytomia. Było to następstwem trafienia Kamila Wojtyry z rzutu karnego w 89. minucie. Tym samym na cztery kolejki przed końcem rozgrywek przewaga Polonii nad krakowskim zespołem wynosi dziewięć punktów. W następnej kolejce Polonia zagra na wyjeździe z Hutnikiem Kraków. Z kolei Wieczysta zmierzy się w roli gościa z Chojniczanką.

Polonia Bytom – Wieczysta 1:0 (0:0)

1:0 Kamil Wojtyra 89′ (k.)