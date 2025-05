Polonia Bytom jest już pewna awansu do Betclic 1. Ligi. Komisja ds. Licencji Klubowych PZPN przekazała natomiast ważny komunikat, odnoszący się do spotkań Niebiesko-czerwonych.

Polonia zagra u siebie, ale nie zawsze. Oto kulisy decyzji

Polonia Bytom ma jeszcze dwa spotkania ligowe do rozegrania. W każdym razie władze Niebiesko-czerwonych już pracują nad detalami związanymi z kolejną kampanią. Fakt, że bytomianie awansowali do Betclic 1. Ligi stawia nowe wyzwania klubowi.

Jak na razie bytomianie radzą sobie z nimi całkiem nieźle. Komisja ds. Licencji Klubowych PZPN przekazała, że ekipa z Bytomia będzie mogła rozgrywać swoje spotkania ligowe w roli gospodarza na kameralnym obiekcie przy ulicy Piłkarskiej.

„Komisja ds. Licencji Klubowych PZPN przeanalizowała odwołanie klubu Bytomski Sport Polonia Bytom i postanowiła:

1. Przyznać licencję upoważniającą Klub do uczestnictwa w rozgrywkach 1 ligi w sezonie 2025/2026 z nadzorem infrastrukturalnym.

2. Uchylić decyzję nr 6/l z dnia 9 maja 2025 roku.

Nadzór Infrastrukturalny nałożono w związku z koniecznością monitorowania modernizacji/budowy macierzystego obiektu Klubu w celu dostosowania go do wymogów infrastrukturalnych przewidzianych przez Podręcznik 1 ligi na sezon 2025/2026. Jednocześnie zobowiązuje się Klub do rozgrywania meczów w okresie od 15 listopada br. do 30 marca 2026 roku na Stadionie Śląskim w Chorzowie ze względu na konieczność rozgrywania meczów na obiekcie posiadającym podgrzewanie murawy” – brzmi oficjalny komunikat w sprawie.

Nowa kampania ligowa zacznie się w trzeci weekend lipca. Tymczasem mniej więcej w połowie czerwca ogłoszony powinien zostać dokładny harmonogram spotkań rozgrywek,

