fot. PressFocus Na zdjęciu: Marek Koźmiński

Marek Koźmiński może przejąć Zagłębie Sosnowiec

Zagłębie Sosnowiec rywalizuje obecnie w Betclic 2. Lidze. W trakcie minionego weekendu drużyna prowadzona przez Marka Gołębiewskiego doznała bolesnej porażki z Resovią (1:5). Tymczasem coraz głośniej mówi się o możliwej zmianie właściciela klubu. Od dłuższego czasu wiadomo, że były reprezentant Polski – Marek Koźmiński – wyraża chęć przejęcia Zagłębia. Sam zainteresowany wypowiedział się na ten temat w rozmowie z Mateuszem Borkiem w audycji „Moc Futbolu” w Kanale Sportowym.

– Nie, to nie są plotki. Złożyłem ofertę. 12 sierpnia zostałem zaproszony przed komisję przetargową stworzoną przez gminę. Zobaczymy, co się wydarzy. Aczkolwiek nie ukrywam, że jestem zaniepokojony poziomem sportowym. Wygrana na wyjeździe w Pleszewie była przypadkowa, a porażka 1:5 u siebie to już blamaż. To nie może być przypadek. No ale cóż, zobaczymy – przyznał 54-latek.

– Sport jest po to, żeby walczyć, tak? Ciągnie mnie do piłki, nie ukrywam. Uważam Zagłębie za ciekawe i dobre miejsce. Wszystko okaże się pod koniec sierpnia – dodał Koźmiński.

„Ciągnie mnie do lasu”

45-krotny reprezentant Polski odniósł się również do konkretnych celów, jakie stawiałby sobie po przejęciu klubu. W jego ocenie Zagłębie zasługuje na znacznie więcej niż obecna trzecia klasa rozgrywkowa.

– Oczywiście, jeśli byłoby mi dane zająć się klubem, to cel jest jeden: powrót do pierwszej ligi już w tym sezonie, a potem awans do Ekstraklasy. Zagłębie przez wiele lat występowało na najwyższym poziomie. To klub z tradycjami, a przy tym blisko Krakowa – 50 minut samochodem. Lokalizacja jest dla mnie rozsądna, no i ciągnie mnie do lasu – nie będę ukrywał. Zobaczymy. Podchodzę do tego bardzo spokojnie – podsumował były działacz sportowy, a obecnie współwłaściciel firmy deweloperskiej KG Group.

