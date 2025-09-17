Jarosław Niezgoda blisko powrotu na boisko. Ciekawy transfer napastnika

Jarosław Niezgoda pozostaje wciąż bez klubu. Według informacji tygodnika "Piłka Nożna", napastnik jest blisko podpisania kontraktu ze Stalą Stalowa Wola.

PressFocus Na zdjęciu: Jarosław Niezgoda

Stal Stalowa Wola chce zakontraktować Jarosława Niezgodę

Jarosław Niezgoda w barwach Legii Warszawa sięgnął czterokrotnie po mistrzostwo Polski. W PKO BP Ekstraklasie rozegrał 78 spotkań, w których zdobył 37 bramek. Wcześniej reprezentował także Wisłę Puławy i Ruch Chorzów, a w styczniu 2020 roku zdecydował się na transfer do Major League Soccer. Portland Timbers zapłaciło za napastnika pochodzącego z Poniatowej około 3,5 miliona euro.

Choć początki w MLS zapowiadały się obiecująco, kariera Niezgody za oceanem nie potoczyła się zgodnie z oczekiwaniami. W 77 meczach strzelił 19 goli, ale zmagał się również z licznymi problemami zdrowotnymi, które ograniczyły jego rozwój. Od stycznia 2024 roku pozostaje bez klubu, choć kilkukrotnie był przymierzany do różnych zespołów.

W ostatnich miesiącach spekulowano o jego możliwym transferze do Motoru Lublin, Bruk-Betu Termaliki Nieciecza czy nawet greckiego Asterasu Tripolis. Teraz pojawił się kolejny bardzo realny kierunek.

Jak poinformował Paweł Gołaszewski z tygodnika „Piłka Nożna”, Niezgoda jest blisko podpisania kontraktu ze Stalą Stalowa Wola. Zielono-Czarni prowadzą w tabeli Betclic 2. Ligi z dorobkiem 15 punktów i chcą wzmocnić linię ataku doświadczonym zawodnikiem.

Według informacji przekazanych przez dziennikarza rozmowy są na zaawansowanym etapie, a decyzja w sprawie przyszłości napastnika może zapaść już w najbliższych dniach. Niezgoda ostatni raz na boisku pojawił się w sierpniu 2023 roku.