Wieczysta zachwyca wiosną. Czas na derby Krakowa

Pressfocus Na zdjęciu: Sławomir Peszko

Wieczysta nie zwalnia tempa wiosną

W hitowym starciu 22. kolejki Betclic 2. Ligi Hutnik Kraków podejmie Wieczystą Kraków. Zespół prowadzony przez Macieja Musiała zajmuje obecnie szóste miejsce w tabeli z dorobkiem 33 punktów. W rundzie wiosennej krakowianie zdobyli dotychczas cztery oczka. Zimą drużynę opuścił najlepszy strzelec, Michał Głogowski, autor 11 goli. Jego miejsce w ataku zajął Filip Wilak, wypożyczony z Lecha Poznań. 21-latek wpisał się na listę strzelców w swoim debiucie ze Skrą Częstochowa.

Tymczasem Wieczysta uchodzi za głównego faworyta do awansu na zaplecze Ekstraklasy i świetnie rozpoczęła drugą część sezonu. Zespół Sławomira Peszki wygrał oba dotychczasowe mecze. To pozwoliło Żółto-Czarnym utrzymać się na drugiej pozycji w tabeli. Do liderującej Pogoni Grodzisk Mazowiecki tracą zaledwie jedno oczko.

Kto wygra mecz? Hutnik Kraków

Remis

Wieczysta Kraków Hutnik Kraków

Remis

Wieczysta Kraków 0 Votes

Peszko ma powody do radości

Hutnik w pierwszym wiosennym spotkaniu pewnie pokonał Skrę Częstochowa (3:1) po trafieniach Kamila Głogowskiego, 16-letniego Ksawerego Semika oraz Wilak. W ubiegły weekend krakowianie bezbramkowo zremisowali z Wisłą w Puławach.

Z kolei podopieczni Sławomira Peszki najpierw sięgnęli po komplet punktów w starciu z rezerwami ŁKS-u Łódź (2:0), a bramki zdobyli Goku Roman i Paweł Łysiak. Następnie Wieczysta pokonała KKS Kalisz również 2:0, a jednym z autorów trafień był Rafa Lopes, sprowadzony w lutym z cypryjskiego Anorthosisu Famagusta.

Mecze drużyny Hutnik Kraków Wisła Puławy 0 Hutnik Kraków 0 Hutnik Kraków 3 Skra Częstochowa 1 Hutnik Kraków 0 Radunia Stężyca 0 Mecze drużyny Wieczysta Kraków Wieczysta Kraków 2 KKS 1925 Kalisz 0 ŁKS Łódź II 0 Wieczysta Kraków 2

Hutnik spróbuje zatrzymać strzelecki walec

W tym sezonie oba zespoły zafundowały kibicom prawdziwy festiwal bramek. W pierwszym starciu Wieczysta rozgromiła u siebie Hutnika aż (7:1). Do przerwy gospodarze prowadzili 3:0, a po zmianie stron jeszcze bardziej podkręcili tempo. Warto podkreślić, że Żółto-Czarni są najskuteczniejszym zespołem obecnych rozgrywek – zdobyli już 49 bramek.

Kursy na sobotni hit w Krakowie

Zdecydowanym faworytem sobotniego szlagieru 22. kolejki Betclic 2. Ligi są zawodnicy Wieczystej Kraków. Jeśli uważasz, że pełna pula trafi do gości, kurs wynosi 1.34. Natomiast kurs na zwycięstwo Hutnika Kraków to aż 7.40, a remis wyceniono na 4.80.

Wynik Operator Kurs Hutnik Kraków 7.40 Remis 4.80 Wieczysta Kraków 1.34 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 14 marca 2025 10:42 . Kursy mogą ulec zmianie. REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Szanse na zwycięstwo Hutnik Kraków R P W P W R ? 11.6 % Remis 18.6 % Wieczysta Kraków R R W W W W ? 69.8 %

Spotkanie pomiędzy Hutnikiem Kraków a Wieczystą Kraków w ramach 22. kolejki Betclic 2. Ligi odbędzie się w sobotę (15 marca) o godzinie 11:00. Mecz będzie transmitowany na antenie TVP Sport, stronie sport.tvp.pl. Starcie będzie również dostępne w usłudze Betclic TV. Jak uzyskać dostęp do transmisji? Wystarczy zarejestrować konto w Betclic z kodem promocyjnym GOALPL i posiadać dowolne środki na swoim koncie.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.