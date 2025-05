Hutnik gra o marzenia. Pogoń celuje w wygranie rozgrywek

PressFocus Na zdjęciu: Maciej Urbańczyk

Hutnik chce dołączyć do Pogoni

Dwie kolejki przed końcem sezonu zasadniczego Betclic 2. Ligi, Hutnik Kraków nie jest zależny od siebie. Zespól ten wciąż możemy zobaczyć w czołowej szóstce tabeli, a to z kolei daje prawo gry w barażu o awans. Aktualna strata do szóstego Świtu Szczecin to dwa oczka, więc w Krakowie nie stracili zapewne nadziei na sukces.

Względny spokój ma już Pogoń Grodzisk Mazowiecki. Ona jest już pewna bezpośredniego awansu. Beniaminek gra natomiast o zakończenie sezonu na pierwszej lokacie. Strata do Polonii Bytom to trzy punkty. Kto przybliży się realizacji swojego celu? Początek tego spotkania zaplanowano na sobotę 31 maja o 17:00. Mecz będzie transmitowany na stronie tvpsport.pl.

Beniaminek opada z sił

O ostatnich meczach z udziałem Hutnika można powiedzieć, że kibice z pewnością nie nudzili się czekając na ostatni gwizdek arbitra. Krakowianie radzili sobie jednak ze zmiennym szczęście. Pomimo ambitnej walki ulegli oni 3:5 liderującej Polonii Bytom. Lepiej wypadł mecz z ostatnią w tabeli Olimpią Elbląg, którą udało się pokonać aż 5:0.

Pogoń Grodzisk Mazowiecki to zespół, który rozgrywa swoje ostatnie mecze w Betclic 2. Lidze. Beniaminek jest już pewny awansu. Ostatnio jednak jego forma pozostawia wiele do życzenia. Szczególnie bolesne musiało być przegrane 0:4 starcie z rezerwami ŁKS-u Łódź. Poprawa nie nastąpiła niedawno przeciwko KKS-owi Kalisz (0:1).

Mecze drużyny Hutnik Kraków Olimpia Elbląg 0 Hutnik Kraków 5 Hutnik Kraków 3 Polonia Bytom 5 Hutnik Kraków 0 KKS 1925 Kalisz 2 ŁKS Łódź II 1 Hutnik Kraków 0 Hutnik Kraków 2 Zagłębie II Lubin 1 Mecze drużyny Pogoń Grodzisk Mazowiecki Pogoń Grodzisk Mazowiecki 0 KKS 1925 Kalisz 1 ŁKS Łódź II 4 Pogoń Grodzisk Mazowiecki 0 Pogoń Grodzisk Mazowiecki 2 Zagłębie II Lubin 0 Resovia 2 Pogoń Grodzisk Mazowiecki 0 Pogoń Grodzisk Mazowiecki 2 Rekord Bielsko-Biała 2

Hutnik już raz postawił się Pogoni

Pierwsze bezpośrednie starcie tych ekip w sezonie 2024/2025 miało miejsce na początku listopada. Wówczas niespodziewanie to Hutnik trafił do siatki jako pierwszy. Pogoń stać było tylko na gola wyrównującego po zmianie stron. Tym samym finalnie padł wynik 1:1.

Gospodarze faworytem w meczu z wiceliderem

W Krakowie zanosi się na zwycięstwo gospodarzy, czego dowodem są kursy bukmachera Betclic. Współczynnik na zwycięstwo Hutnika to 2.10, przy kursie 2.90 na sukces Pogoni Grodzisk Mazowiecki. Jeśli chcesz postawić zakład bez ryzyka na ten mecz to skorzystaj z kodu promocyjnego Betclic GOALPL przy zakładaniu konta.

Zwycięzca Strona Kursy HUTNIK 2.10 REMIS 3.70 POGOŃ 2.90 Kursy mogą ulec zmianie. Kursy na to wydarzenie zostały zaktualizowane: 30 maja 2025 16:59 .

