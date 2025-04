Dwie duże marki i brak faworyta. Resovia podejmuje Hutnika

Piłkarze Hutnika Kraków Na zdjęciu: Piłkarze Hutnika Kraków

Resovia Rzeszów kontra Hutnik Kraków

Jednym z rozgrywanych w czwartek spotkań Betclic 2. ligi będzie rywalizacja pomiędzy Resovią Rzeszów a zespołem Hutnika Kraków. Patrząc tylko w tabelę wydawałoby się, że zdecydowanym faworytem tej potyczki będą gracze z Krakowa, ale gdy sięgnie się głębiej i spojrzy na ostatnią formę, to faktem jest, że goście są w lekkim dołku.

Z kolei piłkarze Resovii po słabym wejściu w rundę wiosenną, w ostatnim czasie nieco lepiej się spisują. Spadkowicz z Betclic 1. ligi miał przed tą kampanią spore aspiracje i chciał powrócić na zaplecze PKO Ekstraklasy już w tej kampanii i choć nadal są na to nie tylko matematyczne szanse, to wydaje się, że będzie o to dość trudno.

Ostatnie wyniki obu zespołów

W poprzedniej kolejce piłkarze Resovii Rzeszów pokonali w wyjazdowym starci graczy KKS-u Kalisz 2:0 i zdecydowali poniekąd o tym, że zwolniony został trener rywali. Wcześniej z kolei rzeszowianie zremisowali bezbramkowo z Polonią Bytom oraz podzielili się zdobyczą także z rezerwami ŁKS-u Łódź (2:2). Ostatnia porażka graczy Piotra Kolca to mecz z rezerwami Zagłębia Lubin, w którym było 4:1 dla rywali.

Hutnik Kraków z kolei w tym samym czasie podzielił się punktami z Rekordem Bielsko-Biała w ostatnim meczu rozgrywanym w sobotę. Wcześniej jednak przegrał trzy potyczki z rzędu, chodzi bowiem o Olimpię Grudziądz, Zagłębie Sosnowiec oraz Chojniczankę Chojnice. Ostatnie trzy punkty podopieczny trenera Musiała to mecz z Wieczystą Kraków przed własną publicznością i rezultat 1:0.

Mecze drużyny Resovia KKS 1925 Kalisz 0 Resovia 2 Resovia 0 Polonia Bytom 0 Resovia 2 ŁKS Łódź II 2 Zagłębie II Lubin 4 Resovia 1 Resovia 1 Rekord Bielsko-Biała 2 Mecze drużyny Hutnik Kraków Hutnik Kraków 1 Rekord Bielsko-Biała 1 Olimpia Grudziądz 4 Hutnik Kraków 3 Hutnik Kraków 1 Zagłębie Sosnowiec 4 Chojniczanka 3 Hutnik Kraków 0 Hutnik Kraków 1 Wieczysta Kraków 0

Historia spotkań obu drużyn

W pierwszym meczu tych zespołów w tym sezonie padł wynik 3:2 dla piłkarzy Hutnika Kraków. Była to jedyna potyczka tych ekip w ostatnich latach jeśli chodzi o piłkę ligową, bowiem dość często dochodziło do rywalizacji pomiędzy nimi w meczach towarzyskich, a w 2019 roku także w Pucharze Polski, gdzie także było 3:2 ale dla Resovii Rzeszów.

Kursy bukmacherskie na ten mecz

Według bukmachera Betclic zdecydowanym faworytem tego meczu jest zespół Resovii Rzeszów. Kurs na trzy punkty piłkarzy gospodarzy wynosi mniej więcej 2.08. Z kolei remis wyceniany jest na około 3.23. Jeśli zaś chcemy zagrać na zwycięstwo piłkarzy gości, a więc Hutnika Kraków, postawić należy za 2.85.

Resovia Hutnik Kraków 2.08 3.23 2.85 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 16 kwietnia 2025 19:48 .

Who will win ? Resovia W P P R R W ? 42.4 % Remis 27 % Hutnik Kraków R W P P P R ? 30.6 %

