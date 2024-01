Zagłębie Sosnowiec we wtorek 23 stycznia 2024 roku ogłosiło pierwszy transfer tej zimy. Szeregi outsidera Fortuna 1 Ligi zasilił Michał Janota. Co skłoniło zawodnika, aby dołączyć do Zagłębia? Piłkarz wypowiedział się na ten temat w rozmowie z klubową telewizją.