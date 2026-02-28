Wisła może znów na niego liczyć. Jop ogłosił ważny powrót

14:11, 28. lutego 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Goal.pl / Wisła Kraków

Wisła Kraków w niedzielnym starciu 23. kolejki Betclic 1. Ligi będzie mogła liczyć na zawodnika, który przez długi czas był poza grą. Obwieścił to trener Mariusz Jop.

Mariusz Jop
fot. PressFocus Na zdjęciu: Mariusz Jop

Rafał Mikulec znajdzie się w kadrze Wisły na mecz ze Zniczem

Wisła Kraków w maju minionego roku rywalizowała w barażach o awans do PKO BP Ekstraklasy. Ostatecznie mecz przeciwko Miedzi Legnica nie zakończył się po myśli Białej Gwiazdy. Na dodatek poważnej kontuzji w trakcie spotkania doznał Rafał Mikulec.

Zawodnik miał złamaną nogę. Piłkarz doszedł już jednak do pełni zdrowia i w niedzielę ma znaleźć się w kadrze meczowej Wisły na starcie ze Zniczem Pruszków. Informacje na ten temat przekazał dziennikarzom w trakcie przedmeczowej konferencji prasowej szkoleniowiec ekipy z Krakowa.

28-latek to lewy obrońca, który trafił do Wisły w lipcu 2024 roku z Resovii Rzeszów. Mikulec wcześniej bronił natomiast barw takich ekip jak Puszcza Niepołomice czy Wisła Sandomierz. Jak na razie rozegrał 158 meczów na zapleczu PKO BP Ekstraklasy oraz 53 spotkania w 2. Lidze.

Na dziś numerem jeden do gry na lewej obronie w szeregach Białej Gwiazdy jest Jakub Krzyżanowski. W tym sezonie 20-latek wystąpił łącznie w 22 meczach, notując w nich jedno trafienie i cztery asysty. W związku z tym, że zdolny do gry będzie Mikulec, w krakowskiej drużynie zapowiada się ciekawa rywalizacja o miejsce w składzie w defensywie.

Wisła to obecnie lider Betclic 1. Ligi z dorobkiem 48 punktów. Krakowianie o 10 oczek wyprzedzają dziś Chrobrego Głogów i o 11 punktów trzecią Wieczystą Kraków.

