fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Wisły Kraków

Mecz Wisła Kraków – Miedź Legnica bez kibiców gości

Wisła Kraków to ekipa, która stoi przed szansą powrotu do PKO BP Ekstraklasy. Biała Gwiazda co prawda nie wykorzystała szanse na bezpośredni awans. Niemniej może jeszcze znaleźć się w elicie dzięki barażom. W czwartek wiślacy zagrają u siebie z Miedzią Legnica. Tymczasem jasny jest komunikat w sprawie kibiców gości na to starcie.

„Mecz Wisła – Miedź odbędzie się bez kibiców gości, więc Sektory G4 i G5 zostały włączone do sprzedaży! ” – brzmi wiadomość opublikowana przez biuro prasowe ekipy z Krakowa.

Oglądaj skróty meczów Betclic 1. Ligi

Jak na razie na czwartkowe starcie zostało sprzedanych już 15 tysięcy biletów. Według ekspertów większe szanse na zwycięstwo w tym starciu ma Wisła. W tej kampanii krakowianie zmierzą się z legniczanami po raz trzeci w tym sezonie. Raz górą była Miedź, a w pierwszym starciu miał miejsce remis.

Wisła przystąpi do potyczki, chcąc odnieść czwarte z rzędu zwycięstwo. W ostatnim czasie w pokonanym polu krakowianie w pokonanym polu zostawiali kolejno: GKS Tychy (2:0), Stal Stalową Wolę (5:0) czy Stal Rzeszów (3:0). Legniczanie są natomiast bez wygranej od trzech meczów. W niedzielę Miedź przegrała z Wisłą Płock (1:2. Z kolei ostatnie zwycięstwo ekipy z Legnicy zaliczył 4 maja, gdy pokonała Odrę Opole.

Czwartkowe starcie zacznie się o godzinie 21:00. Zwycięzca tej potyczki zmierzy się 1 czerwca w finale baraży z lepszy z pary Wisła Płock – Polonia Warszawa.

Zobacz także: Widzew nie zwalnia tempa, zdecydował gol Pawłowskiego [WIDEO]