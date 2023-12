Wisła pozywa swojego kibica. Pomówił klub o opłacanie dziennikarzy

Rozumiem, że oznaczanie mecenasa we wpisie to jakaś nowa forma promocji:) no ale cóż reklama dźwignią handlu.



Dla przypomnienia:



Pomówił Pan klub oraz dziennikarzy Karcza oraz dziennikarza @ryszkamarcin, że klub ich opłaca, więc będzie Pan mógł udowodnić, że tak jest🤞po co…