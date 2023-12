fot. PressFocus Na zdjęciu: Kajetan Szmyt

Warta Poznań jest przygotowana na odejście Kajetana Szmyta

Dawid Szulczek sugeruje, że 21-latek może zostać wytransferowany już tej zimy

Będzie to korzystny ruch zarówno dla zawodnika, jak i klubu

Warta straci ogromny talent

Talent Kajetana Szmyta eksplodował w poprzednim sezonie, kiedy to stał się liderem ofensywy Warty Poznań. Wówczas kręcił się wokół niego Lech Poznań, który nie był jednak przekonany, że warto za niego płacić większe pieniądze. Latem wydawało się, że 21-latek opuści Wartę i przeniesie się do zagranicznego klubu, lecz finalnie pozostał w Poznaniu.

Trener Dawid Szulczek ma świadomość, że prędzej czy później jego podopieczny rozstanie się z drużyną. Dla Warty byłby to również korzystny ruch z punktu widzenia finansowego. Niewykluczone, że transfer Szmyta sfinalizuje się już tej zimy, o czym otwarcie mówi szkoleniowiec poznaniaków.

– Po poprzednim spotkaniu w Zabrzu, które odbyło się w maju, mówiłem, że cieszymy się ostatnimi występami Kajtka. Tymczasem on do teraz jest naszym zawodnikiem. Nie wiem więc, co będzie, choć biorąc pod uwagę cały kalendarzowy rok, to jak rósł i jak ważny stał się dla drużyny, mogę powiedzieć, że zarówno klub potrzebuje wpływów z jego transferu, jak i Kajtek kolejnych wyzwań.

– Za Kajtka trafił już do Tomas Prikryl, poza tym na ławce rezerwowych często zasiada ostatnio Stefan Savić, a mamy jeszcze Filipa Borowskiego, który z bardzo dobrej strony pokazał się na skrzydle w meczu Pucharu Polski z Jagiellonią Białystok. Dziś mamy taką kadrę, że transfer za Kajtka mógłby zostać przeprowadzony nawet na sam koniec zimowego okienka – przekonuje Szulczek.

Zobacz również: Media: Zieliński wreszcie podjął decyzję! Transfer przesądzony, znamy szczegóły umowy