W Wiśle Kraków dojdzie przed nowym sezonem do sporych zmian. Klub ogłosił już odejście killu graczy, trwają też starania o transfery przychodzące. Z informacji goal.pl wynika, że jeden z tropów prowadzi do Holandii.

Orange Pics BV / Alamy Na zdjęciu: Joshua Zimmerman

Pożegnania i powitania

James Igbekeme i Angel Baena – tych dwóch piłkarzy opuściło Wisłę Kraków znajdując zatrudnienie w Ekstraklasie. Nigeryjczyk ma dołączyć do Termaliki Bruk Bet Nieciecza, a Hiszpan już został przedstawiony jako nowy gracz Widzewa. Wisła szeregiem komunikatów ogłosiła też odejście kilku innych piłkarzy, ale zdążyła też powitać pierwszy nabytek.

Akurat sprowadzenie Juliusa Ertlhalera trzeba uznać za sukces, bo zawodnik miał też inne propozycje, nie wyłączając Ekstraklasy. Wczoraj w programie „NASZ NEWS” poinformowaliśmy też, że w klubie badany jest temat hiszpańskiego skrzydłowego.



Także w naszym programie podaliśmy informację, że „Biała Gwiazda” stara się o Iwo Kaczmarskiego, a więc piłkarza Empoli, który ostatni sezon spędził w Miedzi Legnica.

Trop wiedzie do drugiej ligi holenderskiej

Natomiast dotarły też do nas wieści, że przedstawiciele Wisły mieli zwrócić uwagę na piłkarza z drugiej ligi holenderskiej. Chodzi o Joshuę Zimmermana, prawoskrzydłowego klubu TOP Oss. W poprzednim sezonie ten 24-latek rozegrał na zapleczu holenderskiej ekstraklasy 34 mecze, w których strzelił 5 goli.



Co ciekawe, Zimmerman jest aktualnym reprezentantem Curacao. Do tej pory wystąpił w 10 meczach drużyny narodowej. Wprawdzie zawodnicy z tego kraju grali już w polskiej lidze, ale akurat w Wiśle taka narodowość nie była jeszcze reprezentowana. Kilka lat temu bliski podpisania kontraktu był wprawdzie Kenji Gorre, ale ostatecznie do tego nie doszło.

A co do Zimmermana, to dotarły do nas wieści, że przedstawiciele Wisły zasięgali języka na jego temat, choć zapewne jest to etap wstępny. Piłkarz ma kontrakt z obecnym pracodawcą do lata 2026 roku.