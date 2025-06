Wisła Kraków przechodzi bardzo duże zmiany po ostatnim sezonie. "Biała Gwiazda" nie zdołała wywalczyć awansu do Ekstraklasy, co oznacza spore rotacje. Kilku zawodników już odeszło, ale będą też wzmocnienia. Z informacji goal.pl wynika, że jeden z tropów prowadzi do Hiszpanii.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Kibice Wisły Kraków

Powrót do treningów i fala pożegnań

Wisła Kraków przegrała w półfinale baraży z Miedzią Legnica co oznacza, że kolejny sezon spędzi na zapleczu Ekstraklasy. To w oczywisty sposób wymusza spore zmiany. Oczywiście, najważniejsze pytanie jest takie, co dalej z Angelem Rodado, choć na to pytanie na razie odpowiedzi nie ma.

W poniedziałek klub ogłosił odejścia kilku piłkarzy, natomiast oczywiste jest też to, że będą transfery do klubu. Z informacji goal.pl wynika, że w Wiśle pojawił się temat 24-letniego Hiszpana, Rafy Tresaco. To gracz mogący grać na obu skrzydłach, a także w ataku. Obecnie występuje w trzeciej lidze hiszpańskiej, w klubie Zamora CF.

WIDEO: Skróty meczów Betclic 1. ligi – Wisła Kraków

Koniec kontraktu z Zamorą

W ostatnim sezonie rozegrał na tym poziomie rozgrywkowym 34 mecze, w których strzelił 6 bramek i zaliczył 4 asysty. Jest wychowankiem Realu Saragossy, potem grał w takich klubach jak Racing Santander, Rayo Cantabria, Marbella FC, Algeciras FC i Huesca.



Po ostatnim sezonie skończył mu się kontrakt z Zamorą i jest wolnym zawodnikiem. Jak wspomnieliśmy, jego temat pojawił się w Wiśle, choć niczego to w tym momencie nie przesądza.