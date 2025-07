Wisła Kraków chce piłkarza z przeszłością w Juventusie. Jest do wzięcia za darmo

Piotr Front / Alamy Na zdjęciu: Mariusz Jop

Ervin Omić w kręgu zainteresowań Wisły Kraków

Wisła Kraków w nadchodzącym sezonie ponownie będzie walczyć o awans do PKO BP Ekstraklasy. Pomóc w tym mają nowi zawodnicy, którzy regularnie dołączają do zespołu. Jak dotąd Biała Gwiazda pozyskała trzech piłkarzy na zasadzie wolnego transferu. Do dyspozycji trenera będą: Julius Ertlthaler, Julian Lelieveld i Darijo Grujcić.

Lada moment Biała Gwiazda może ogłosić czwarte wzmocnienie. Na dniach badania medyczne przejdzie Ardit Nikaj. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, to Albańczyk po testach złoży podpis pod kontraktem. Okazuje się, że to jednak nie koniec transferów. Najnowsze informacje, które przekazał Kamil Pawełczyk – Transfery Piłkarskie sugerują, że w Krakowie myślą o sprowadzeniu Ervina Omicia. Doniesienia o zainteresowaniu Austriakiem potwierdziła także Gazeta Krakowska.

Bartosz Karcz na łamach portalu zaznacza jednak, że temat transferu jest trudny ze względu na duże zainteresowanie 22-latkiem. Defensywny pomocnik ma na stole inne oferty. Wisła Kraków nie zamierza się jednak poddawać i będzie do końca walczyć o byłego piłkarza młodzieżowych drużyn SV Ried czy RB Salzburg.

Warto dodać, że Ervin Omić przez ponad trzy lata kształcił się w akademii Juventusu. Do seniorskiego zespołu nigdy się nie przebił, przez co latem 2022 roku wrócił do Austrii, podpisując umowę z Wolfsberger AC. W minionym sezonie w austriackiej Ekstraklasie rozegrał 24 mecze, w których zdobył dwie bramki i dwa razy asystował.