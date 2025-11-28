Wisła Kraków z problemami. Jop musi zamieszać w składzie

Wisła Kraków w tę niedzielę zagra u siebie ze Stalą Mielec. Po dwóch słabszych meczach chce wrócić do wygrywania. Problem w tym, że Mariusz Jop będzie musiał zamieszać w wyjściowym składzie.

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Mariusz Jop

Obrońcy wykartkowani. Wymuszone zmiany w składzie

Wisła Kraków ma przed sobą jeszcze trzy spotkania do zimowej przerwy. Zagra w lidze ze Stalą Mielec oraz ŁKS-em Łódź, a w międzyczasie powalczy z Zawiszą Bydgoszcz o awans do ćwierćfinału Pucharu Polski. Ekipa Mariusza Jopa chce tym samym zakończyć rundę w świetnym stylu, tak jak prezentowała się od początku obecnego sezonu.

W niedzielę podejmie przed własną publicznością Stal Mielec. Po dwóch słabszych meczach pragnie wrócić do wygrywania, a rywal zdaje się być do tego korzystny. Stal to jedna ze słabszych ekip w całej pierwszej lidze, która czeka na zwycięstwo od końcówki sierpnia. Na papierze faworyt może być tylko jeden.

Problem w tym, że Jop będzie musiał zamieszać w wyjściowej jedenastce. W meczu z Pogonią Siedlce wykartkowali się aż trzej podstawowi obrońcy – Wiktor Biedrzycki, Darijo Grujcić oraz Jakub Krzyżanowski. Cała trójka nie będzie mogła pomóc drużynie w rywalizacji ze Stalą Mielec.

To szansa dla zawodników, którzy dotąd byli głównie rezerwowymi. Igor Łasicki i Mariusz Kutwa tworzyli już duet stoperów choćby w rywalizacji z Ruchem Chorzów, a także w Pucharze Polski. Ta dwójka jest przewidziana do gry w niedzielę.

Krzyżanowskiego może natomiast zastąpić Julian Lelieveld, który przeciwko Pogoni pauzował z uwagi na uraz. Jeśli nie zdąży wyzdrowiej, opcją jest jeszcze Joseph Colley. Wówczas najprawdopodobniej Raoul Giger zostałby przesunięty na lewą stronę defensywy.