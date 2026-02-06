Wisła Kraków straciła kuriozalnego gola. Później błysk Kuziemki [WIDEO]

Wisła Kraków mierzyła się w piątkowy wieczór z GKS-em Tychy na Synerise Arenie. Gospodarze w pierwszej połowie stracili bramkę po kuriozalnym błędzie defensywy.

PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Wisły Kraków

Fatalna pomyłka defensywy. Wisła ukarana na Synerise Arenie

Wisła Kraków jest jednym z głównych faworytów do awansu do PKO BP Ekstraklasy w sezonie 2025/26. Biała Gwiazda po rundzie jesiennej zajmuje pozycję lidera Betclic 1. Ligi i ma aż dziesięć punktów przewagi nad trzecią w tabeli Pogonią Grodzisk Mazowiecki.

Przed zimową przerwą Krakowianie zremisowali z ŁKS-em Łódź (1:1), a w piątkowy wieczór chcieli ponownie odskoczyć rywalom, podejmując GKS Tychy na Synerise Arenie w ramach 20. kolejki. Rywale należą do najsłabszych zespołów w lidze i znajdują się w strefie spadkowej.

Początek spotkania przyniósł jednak niespodziewane problemy gospodarzy. W 18. minucie bramkarz Patryk Letkiewicz nie porozumiał się z obrońcą, a jego zagranie zostało przechwycone przez rywali. Bartłomiej Barański bez wahania wykorzystał prezent i wyprowadził GKS Tychy na prowadzenie w Krakowie.

Tyszanie wykorzystują błąd i prowadzą! #WISTYC 0:1 🔥



👉 Oglądaj wszystkie mecze na @sport_tvppl,

w aplikacji mobilnej lub Smart TV 📺 pic.twitter.com/qFtgjLNU8s — Betclic 1 Liga (@_1liga_) February 6, 2026

Stracona bramka podziałała na Wiślaków mobilizująco. Gospodarze natychmiast ruszyli do ataku i szybko odwrócili losy spotkania. W ciągu zaledwie dwóch minut Maciej Kuziemka dwukrotnie trafił do siatki po uderzeniach głową, dając Wiśle prowadzenie. Dla 19-letniego skrzydłowego były to piąte i szóste trafienie w bieżących rozgrywkach ligowych.