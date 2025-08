15 tysięcy już pewne. Wisła Kraków znów porwie tłum

fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Wisły Kraków

Wisła Kraków znów zagra przy pełnych trybunach

Wisła Kraków po trzech kolejkach Betclic 1. Ligi legitymuje się kompletem dziewięciu punktów i ani myśli zwalniać tempa. Już w najbliższy weekend drużyna Mariusza Jopa rozegra kolejne spotkanie. Tym razem w roli gospodarza, podejmując beniaminka rozgrywek – Pogoń Grodzisk Mazowiecki. Klub pochwalił się liczbą sprzedanych dotychczas wejściówek na niedzielny mecz.

Na profilu Białej Gwiazdy na platformie X pojawiła się informacja, że do tej pory sprzedano 15 tysięcy biletów. W związku z tym można przypuszczać, że frekwencja zbliży się do tej ze spotkania z ŁKS-em Łódź, kiedy na trybunach zasiadło ponad 27 tysięcy kibiców.

Krakowianie zmierzą się z zespołem z Grodziska Mazowieckiego po raz pierwszy w historii. Dotąd żadna oficjalna rywalizacja ligowa między tymi drużynami nie miała miejsca. Wisła podejdzie do meczu po emocjonującej wygranej z GKS-em Tychy (4:3), natomiast Pogoń ma za sobą efektowne zwycięstwo z Miedzią Legnica (4:0). Wcześniej beniaminek zremisował z Puszczą Niepołomice (1:1) i pokonał Stal Rzeszów (2:1).

13-krotni mistrzowie Polski do najbliższej przerwy reprezentacyjnej mają do rozegrania jeszcze cztery mecze ligowe, w tym dwa u siebie. We wrześniu natomiast na stadionie im. Henryka Reymana dojdzie do hitowej potyczki z Wieczystą Kraków – mimo że formalnym gospodarzem tego spotkania będzie zespół prowadzony przez Przemysława Cecherza.

