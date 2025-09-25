Wisła Kraków nie zawiodła w Pucharze Polski. Jop zdradził klucz do sukcesu

Wisła Kraków awansowała do 1/16 finału STS Pucharu Polski. Po meczu trener Mariusz Jop podkreślił znaczenie zmian w końcówce spotkania. -Takie było nasze założenie - zaznaczył.

PressFocus Na zdjęciu: Mariusz Jop

Mariusz Jop: gratuluję zespołowi konsekwencji i cierpliwości

Wisła Kraków kapitalnie spisuje się w obecnym sezonie Betclic 1. Ligi, a celem drużyny pozostaje awans do Ekstraklasy. Biała Gwiazda jest aktualnym liderem tabeli z dorobkiem 22 punktów. W czwartek krakowianie potwierdzili dobrą formę także w meczu pucharowym, pokonując Odrę Bytom Odrzański (1:0) w ramach 1/32 finału STS Pucharu Polski.

Decydujące okazały się zmiany przeprowadzone w drugiej połowie przez Mariusza Jopa. Na boisku pojawili się Angel Rodado i Maciej Kuziemka, którzy wspólnie przesądzili o triumfie nad czwartoligowcem. Hiszpański snajper zdobył zwycięską bramkę po dośrodkowaniu młodego skrzydłowego.

– Naszym celem było to, żeby przyjechać i po prostu awansować do kolejnej rundy. Przy okazji udało się też dać minuty niektórym zawodnikom, którzy w ostatnim czasie grali mniej. Wiemy, że czekają nas teraz trzy trudne mecze, w krótkim odstępie czasu. To też braliśmy pod uwagę. Gratuluję zespołowi konsekwencji, cierpliwości i finalnie zwycięstwa – podkreślił Mariusz Jop.

– Takie było założenie, że wprowadzeni zawodnicy ofensywni dzisiaj zagrają w wymiarze 20-30 minut, po to, żeby zgadzał się proces treningowy i by byli powoli przygotowani na niedzielę. To było jedno. A drugie to, że potrzebowaliśmy bramki, bo gospodarze bronili się dzielnie przez dłuższy czas – dodał szkoleniowiec. Biała Gwiazda już w poniedziałek (29 września) podejmie Polonię Bytom przy Reymonta w 11. kolejce 1. Ligi.