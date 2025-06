Wisła Kraków zaczęła już przygotowania do nowego sezonu. Tymczasem wciąż niejasne jest, jak zaangażuje się w klub Wojciech Kwiecień. Wątek poruszono w audycji "Studio Reymonta".

fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Wisły Kraków

Stadion, spory, niedomówienia. Wisła Kraków a Wojciech Kwiecień

Wisła Kraków już w trzeci weekend lipca zacznie zmagania w Betclic 1. Lidze. Tymczasem wciąż niejasna jest sytuacja finansowa klubu na nową kampanię. Tym bardziej że zmarł Thomas Kokosiński, który miał wspomóc Białą Gwiazdę finansowo. Niedoszły inwestor Wisły miał być jedną z ważniejszych postaci w ekipie z Krakowa. Co prawda klub z Krakowa ma liczne grono kibiców i wielu sponsorów, Aczkolwiek jasne jest, że fundament pod walkę o awans do PKO BP Ekstraklasy musi być konkretny.

W audycji „Studio Reymonta” na kanale Goal.pl na temat zaangażowania Wojciecha Kwietnia w Wisłę wypowiedział się natomiast dziennikarz Grzegorz Wojtowicz z Polskiej Agencji Prasowej. Przez długi czas wydawało się, że konkretna współpraca zostanie nawiązania.

– Wojciech Kwiecień bezpośrednio medialnie aktywny nie był, ale przekazywał to, co chciał, przez innych. Zachował się nie do końca fair – mógł tę sprawę przeciąć wcześniej, jeśli uznał, że w Wisłę nie wejdzie. Niemniej bawił się, trochę łudził kibiców i właściciela – rzekł żurnalista w rozmowie z Marcinem Ryszką i Michałem Knurą.

– Do tego zaczęła się zupełnie niepotrzebna i bezsensowna awantura o wynajęcie stadionu. Dla mnie oświadczenie, które wydała Wieczysta, jest poniżej wszelkiej krytyki. To zachowanie było tak nie w porządku, że ja po czymś takim jako sympatyk Wisły nie chciałbym, żeby Wojciech Kwiecień jakkolwiek angażował się w klub – dodał Wojtowicz.

Wiślacy w pierwszej kolejce zmierzą się ze Stalą Mielce. Biała Gwiazda zagra w tym meczu w roli gościa. Zanim natomiast zaczną się ligowe zmagania, to przy okazji spotkania kontrolnego z Ruchem Chorzów ma odbyć się prezentacja drużyny na nową kampanię.

