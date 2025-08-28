Wisła Kraków w przyszłym roku będzie świętować 120-lecie powstania klubu. Z tego względu planuje zaprosić do Polski słynne Wrexham AFC - informuje Szymon Janczyk.

fot. Piotr Front Na zdjęciu: Jarosław Królewski

Wisła zagra z Wrexham? To jej priorytet

Wisła Kraków w przyszłym roku będzie świętować 120-lecie powstania. Klub poważnie się przygotowuje, aby jak najlepiej uczcić ten jubileusz. Zapowiedziane już zostały wyjątkowe koszulki na przyszły sezon, a dodatkowo Biała Gwiazda chciałaby rozegrać mecz ze znanym rywalem. Szymon Janczyk na łamach portalu Weszlo.com poinformował, że chodzi o Wrexham AFC, które awansowało ostatnio na zaplecze Premier League.

To klub niezwykle medialny, a sam projekt jest fenomenem na skalę światową. Wisła Kraków traktuje to więc jako szansę, aby wypromować się poza granicami Polski. Jest plan, aby sprowadzić do kraju Wrexham AFC i zagrać mecz towarzyski. Oczywiście kluczową rolę miałby tu odegrać Peter Moore, który udziela się przy funkcjonowaniu obu klubów.

Jarosław Królewski potwierdził, że Wisła Kraków faktycznie traktuje ten temat priorytetowo. Przyznał również, że woli zaprosić Wrexham AFC, gdyż żaden z renomowanych europejskich klubów nie zdecydowałby się na wysłanie do Polski swoich największych gwiazd.

„Mimo, że to nasz priorytet – wciąż małe szanse – poza tym 48 reprezentacji gra mistrzostwa świata next year – szansa na to, że jakikolwiek renomowany zespół przyjedzie pierwszym składem mniejsze od zera. Nawet gdyby były dostępne i tak wybrałbym Wrexham – jak ktoś tego nie rozumie jest w moim świecie średnio inteligentny.” – wyjaśnił właściciel Białej Gwiazdy.