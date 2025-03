fot. Pressfocus Na zdjęciu: Jarosław Królewski

Wisła nie zagra bez kibiców

Mecz o Superpuchar Polski między Jagiellonią Białystok a Wisłą Kraków wciąż nie został rozegrany. Polski Związek Piłki Nożnej szuka dogodnego terminu, gdyż w pierwszej części sezonu nie udało się porozumieć. Oba kluby miały napięty terminarz związany z łączeniem rozgrywek ligowych i europejskich pucharów. Choć finalna data nie została jeszcze potwierdzona, media sugerują, że ten mecz miałby się odbyć na początku kwietnia.

Znalezienie odpowiedniego terminu nie jest jedynym problemem dla organizatorów. Wisła Kraków od wielu miesięcy utrzymuje, że nie rozegra tego spotkania, jeśli na trybunach stadionu Jagiellonii Białystok nie zostaną wpuszczeni jej kibice. Od ponad roku trwa ogólnokrajowy protest, wymierzony właśnie w pierwszoligowca. Kolejne kluby odmawiają przyjęcia fanów Białej Gwiazdy na swoje obiekty, wymyślając przeróżne motywy swoich działań.

Jarosław Królewski potwierdza, że Wisła przystąpi do meczu o Superpuchar Polski wyłącznie w przypadku obecności jej kibiców. W przeciwnym razie jest gotowa oddać trofeum walkowerem.

“Przekazaliśmy raz jeszcze telefonicznie informacje do PZPN i Jagiellonii – zrobimy to również raz jeszcze oficjalnie, że finał Superpucharu Polski (w zasadzie do terminu się dostosujemy) jest dla nas możliwy tylko z kibicami Wisły Kraków. Koszt reorganizacji naszych przygotowań w zależności od terminu, hoteli, zgrupowań będzie znaczący – więc sytuacja musi się wyjaśnić szybko.” – poinformował prezes Wisły w mediach społecznościowych.