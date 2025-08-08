Wisła Kraków idzie po kolejny sukces. To będzie piłkarskie święto

12:17, 8. sierpnia 2025
Jakub Fudali
Jakub Fudali Źródło:  Wisła Kraków

Wisła Kraków jest coraz bliżej wyprzedania całego stadionu na mecz z Pogonią Grodzisk Mazowiecki. Jak do tej pory sprzedano bowiem 26 tysięcy biletów, o czym poinformował sam klub.

Kibice Wisły Kraków
Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Kibice Wisły Kraków

Ponad 26 tysięcy sprzedanych biletów

Wisła Kraków w tym sezonie jest w kapitalnej formie. Piłkarze Mariusza Jopa do tej pory zdobyli komplet punktów w pierwszych trzech meczach i grają piłkę, która jest nie tylko efektywna, ale i efektowna. Udało się bowiem pokonać Stal Mielec oraz GKS Tychy, a także rozgromić ŁKS Łódź przed własną publicznością.

Teraz przed piłkarzami spod Wawelu zadanie – przynajmniej w teorii – nico łatwiejsze, bowiem do Krakowa przyjedzie Pogoń Grodzisk Mazowiecki. Beniaminek Betclic 1. ligi do tej pory na swoim koncie uzbierał siedem punktów i jest wiceliderem tabeli zaplecza Ekstraklasy. Jako że będzie to hit kolejki, to kibice zamierzają znów dopisać frekwencją na obiekcie przy Reymonta.

Jak poinformował klub, do tej pory udało się sprzedać 26 tysięcy biletów na to niedzielne starcie. Można więc domniemywać, że do początku rywalizacji sprzeda się kolejne kilka tysięcy i w sumie dopingować Białą Gwiazdę będzie ponad 30 tysięcy fanów. Byłby to znakomity wynik, choć wszyscy zapewne marzą o sold oucie, a więc sprzedaży wszystkich wejściówek. To może się udać, ale nie będzie łatwe.

