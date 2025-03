Poprawić skuteczność. To główny cel Wisły Kraków przed meczem z Górnikiem

SOPA Images Limited/Alamy Na zdjęciu: Łukasz Zwoliński

Zmienna skuteczność Białej Gwiazdy

Wisła Kraków od początku rundy wiosennej gra ze zmiennym skutkiem, na co duży wpływ na skuteczność zespołu pod bramką przeciwnika. Drużyna Mariusza Jopa rundę rozpoczęła od sensacyjnej porażki u siebie 0:1 ze Zniczem Pruszków, by tydzień później rozbić w meczu “przyjaźni” 5:0 Ruch Chorzów. Przed tygodniem Biała Gwiazda przywiozła z kolei jeden punkt z Gdyni, gdzie zremisowała 2:2. Przy nieco lepszej skuteczności, a także lepszej pracy sędziów, mogła spokojnie wrócił do Krakowa z kompletem punktów.

Właśnie nierówna skuteczność jest największą obecnie bolączką wiślaków, którzy potrafią zdominować rywala, ale mają problemy z wykończeniem sytuacji. Przed tygodniem próbowali uderzać na bramkę Arki aż 25 razy, przy zaledwie siedmiu strzałach rywali. Jeżeli Mariusz Jop znajdzie sposób na poprawienie tego aspektu, Wisła powinna wygrywać zdecydowanie częściej.

Fatalny start Górnika

Górnik od początku tego roku spisuje się fatalnie. Rywalizację rozpocząć co prawda od remisu 2:2 z ŁKS-em Łódź, ale w kolejnych dwóch meczach musiał uznać wyższość Polonii Warszawa (1:2) i Znicza Pruszków (1:2). Teraz o przełamanie w Krakowie może być bardzo trudno, tym bardziej, że Wisła, która wspierać będzie grubo ponad 20 tysięcy kibiców, ma wiele do udowodnienia

Wisła chce rewanżu

Pierwsze spotkanie tych zespołów w tym sezonie nie potoczyło się po myśli faworyzowanej Wisły. W Łęcznej wiślaków zawiodła skuteczność i spotkanie zakończyło się niespodziewaną wygraną 1:0 gospodarzy. Teraz jednak obie drużyny spotkają się w Krakowie, a swojej ostatniej wizyty w tym mieście Górnik nie wspomina najlepiej. W poprzednim sezonie Biała Gwiazda nie dała mu szans i na własnym stadionie wygrała wysoko 4:0.

Zdecydowany faworyt

Wisła jest uważany za wręcz murowanego faworyta do zwycięstwa w niedzielnym meczu. Jest to jednak podobna sytuacja do większości, w których Biała Gwiazda gra u siebie. Często jednak nie potrafi wywiązać się z tej roli.

Mecz Wisła Kraków - Górnik Łęczna rozegrany zostanie w niedzielę (9 marca) o godzinie 14:30. Transmisja w telewizji z tego spotkania dostępna będzie na kanale TVP Polonia. Pojedynek skomentują Hubert Bugaj i Grzegorz Mielcarski. Za pośrednictwem internetu rywalizację można śledzić między innymi na platformie Betclic TV. Aby uzyskać dostęp do transmisji wystarczy założyć konto w Betclic z kodem promocyjnym GOALPL.