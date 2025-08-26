5:0 i debiutanckie trafienie. Tak zaczęła się nowa historia w Wiśle

Ardit Nikaj to jeden z zawodników, którzy tego lata zasilili Wisłę Kraków. W meczu przeciwko Śląskowi Wrocław zdobył swoją premierową bramkę i nie krył radości z tego powodu.

fot. Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Ardit Nikaj

Wisła Kraków w gazie. Ardit Nikaj zdradził, co czuje po swoim pierwszym golu

Ardit Nikaj dołączył do Wisły Kraków na zasadzie wypożyczenia z KF Skenderbeu. Jak dotąd rozegrał w ekipie ze stadionu im. Henryka Reymana trzy spotkania, w tym jedno w rozgrywkach Betclic 3. Ligi. Po niedzielnym starciu 23-latek miał powody do zadowolenia nie tylko ze względu na własne trafienie, ale także na efektowne zwycięstwo krakowian.

– Strzelić gola w domu, w debiucie, przed 30 tysiącami kibiców… to coś wyjątkowego. A najważniejsze, że wygraliśmy – 5:0, to po prostu TOP – mówił Nikaj przed kamerą Wisła Kraków TV.

Nowy napastnik nie ukrywa również, jaki cel stawia sobie drużyna na ten sezon. – Myślę, że teraz ludzie widzą, że Wisła jest TOP i że zmierzamy do Ekstraklasy. W każdym razie musimy kontynuować taką grę i dobrze przygotować się do następnego meczu – zaznaczył Albańczyk.

Nikaj to były młodzieżowy reprezentant Albanii do lat 21, w której rozegrał osiem spotkań. Już w najbliższy piątek Wisła stanie przed szansą odniesienia siódmego z rzędu zwycięstwa. Rywalem Białej Gwiazdy będzie Miedź Legnica. Początek meczu o godzinie 20:30.

Na ten moment krakowski zespół ma na swoim koncie komplet 18 punktów. Imponujący jest również bilans bramkowy – wiślacy zdobyli 28 goli, tracąc zaledwie pięć. Do starcia z Miedzią podejdą po wysokiej wygranej ze Śląskiem Wrocław (5:0). Tylko w minionym tygodniu krakowianie strzelili rywalom aż 12 bramek.

