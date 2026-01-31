Wisła gromi rywala w ostatnim sparingu. Co z nieobecnymi?

Wisła Kraków w ostatnim sparingu przed startem rundy wiosennej rozbiła Stal Mielec aż 5-0. Kibiców zastanawia absencja dwóch ważnych piłkarzy. "Gazeta Krakowska" wyjaśnia, że będą gotowi na przyszły tydzień.

Wisła zdała egzamin tuż przed ligą. Nieobecni będą gotowi

Wisła Kraków tej zimy przygotowywała się do drugiej części sezonu w Turcji. Podczas obozu rozegrała cztery sparingi i ani razu nie zwyciężyła. Kibiców nieco to zaniepokoiło, choć oczywiście dla drużyny liczy się jedynie odpowiednie przygotowanie do rundy wiosennej. Na kilka dni przed meczem z GKS-em Tychy Biała Gwiazda sprawdziła się jeszcze w towarzyskiej rywalizacji ze Stalą Mielec.

Starcie z ligowym rywalem zakończyło się wysokim zwycięstwem lidera. Mecz został rozegrany w formacie trzech połówek po 45 minut. Wisła nie trafiła do siatki tylko w pierwszej, a ostatecznie rozbiła Stal Mielec aż 5-0. Premierowego gola zdobył Jordi Sanchez, jedyny zimowy transfer krakowskiej ekipy.

Podobnie jak w przypadku negatywnych wyników, ten również nie oznacza, że piłkarze Wisły znajdują się w świetnej formie. Na pewno może cieszyć powrót do gry Alana Urygi, który w tym sezonie jeszcze nie zagrał.

W sparingu ze Stalą Mielec nie wystąpili Kacper Duda oraz Darijo Grujcić. Ich absencje wynikają z drobnych problemów zdrowotnych, natomiast nie ma ryzyka, aby opuścili również wiosenną inaugurację. „Gazeta Krakowska” potwierdza, że obaj będą gotowi do gry przeciwko GKS-owi Tychy. Jedynym pewnym nieobecnym będzie więc Marko Bozić, który doznał poważniejszego urazu podczas tureckiego zgrupowania.