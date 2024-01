Wisła będzie dławić i tłamsić rywali? Nowy trener opowiedział o planie na Białą Gwiazdę

Wisła Kraków w drugiej części Fortuna 1 Ligi ma cel, którym jest bezpośredni awans do PKO Ekstraklasy. Zapewnić ma to nowy trener Albert Rude, który o planie na pracę w ekipie z Reymonta opowiedział w wywiadzie dla klubowej telewizji.

fot. Imago / Grzegorz Wajda / SOPA Images Na zdjęciu: Piłkarze Wisły Kraków

Wisła Kraków od 8 stycznia zacznie nowy etap

Albert Rude zacznie przygotowania z Białą Gwiazdą do rundy wiosennej

Nowy szkoleniowiec udziałem pierwszego wywiadu klubowej telewizji

Albert Rude przed startem przygotowań do rundy wiosennej

Wisła Kraków w okresie przejściowym po rozstaniu z Radosławem Sobolewskim pod koniec 2023 roku kroczyła od zwycięstwa do zwycięstwa. Pod wodzą Mariusza Jopa zawodnicy Białej Gwiazdy odzyskali pewność siebie, dzięki czemu w niezłych nastrojach udali się na przerwę świąteczno-noworoczną. 8 stycznia krakowska ekipa wraca do treningów. Przed startem przygotowań do rundy wiosennej wypowiedział się trener wiślaków.

– Jestem bardzo podekscytowany dołączeniem do Wisły. Nie mogę się doczekać meczów tutaj z udziałem naszych kibiców. Jestem po prostu bardzo szczęśliwy – mówił Albert Rude w rozmowie z Wisła Kraków TV.

– Lubię rywalizację i konkurencję. Mój zespół musi rywalizować i to jest podstawa wszystkiego. A później są nawyki. Każdy dzień przynosi wypracowanie pewnych schematów – kontynuował Hiszpan.

– Gdy pojawia się presja, to potrzebujesz właśnie tych nawyków, aby odpowiednio funkcjonować. Następnie jest rozwój piłkarzy. To dla nas ważny fundament i oczywiście tożsamość, a co za tym idzie prowadzenie gry. Tak często, jak to możliwe. Gra piłką, narzucanie pressingu, a także ciągła próba poprawy występów piłkarzy, drużyny – rzekł Rude

– Pragnę wyciągnąć to, co najlepsze od każdego: zaczynając ode mnie, od sztabu, ale i oczywiście ze strony piłkarzy – przekonywał trener Wisły.