Wieczysta z nowym stadionem?!

Wieczysta Kraków w minionym sezonie awansowała do Betclic 1. ligi. Historyczny sezon dla zespołu Wojciecha Kwietnia nie był jednak tak łatwy, jak mogłoby się wydawać, a to wszystko przez fakt, że klub spod Wawelu przechodził spory kryzys w pewnym momencie kampanii i wydawało, że nawet awans poprzez baraże może być zagrożony. Finalnie stało się jednak inaczej.

Teraz piłkarze Wieczystej oraz wszyscy w klubie przygotowują się do nowego sezonu. W osiągnieciu kolejnego celu, a więc awansu do PKO Ekstraklasy pomóc mają wielkie transfery, jak chociażby ten Carlitosa. Wiadomo jednak, że domowe mecze Wieczysta rozgrywać będzie w Sosnowcu, a to przez fakt, że ich obiekt nie jest dostosowany do wymogów Betclic 1. ligi, ale to również może się zmienić.

Według informacji przekazanych przez „Gazetę Krakowską”, miasto Kraków ma wspomóc budowę, czy też modernizację stadionu dla Wieczystej, który będzie spełniał wymogi 1. ligi oraz PKO Ekstraklasy. Dojść ma do rozbudowania m.in. głównej trybuny i zwiększenia liczby miejsc dostępnych dla kibiców. Koszt inwestycji wynieść ma 33 miliony złotych.

