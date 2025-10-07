Wieczysta wybrała nowego trenera. To zagraniczne nazwisko

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Wieczystej Kraków

Wieczysta zatrudni Gino Lettieriego

Wieczysta Kraków w tym sezonie radzi sobie bardzo dobrze. Piłkarze beniaminka Betclic 1. ligi zajmują aktualnie 2. miejsce w ligowej tabeli, ale mimo wszystko władze klubu, a konkretnie Wojciech Kwiecień, zdecydował się na zwolnienie trenera Przemysława Cecherza. Szkoleniowiec został pożegnany, po porażce z Odrą Opole oraz wcześniejszym remisie z Wisłą Kraków.

Można więc mieć spore wątpliwości co do zasadności tej decyzji. Niemniej ona zapadła i wiele wskazuje na to, że zakończyły się także poszukiwania nowego trenera, choć jeszcze dzisiaj klub spod Wawelu informował, że rozmowy z kilkoma kandydatami trwają. Według informacji przekazanych przez „Gazetę Krakowską”, nowym trenerem Wieczystej Kraków zostanie Gino Lettieri.

Włoch ma być już dogadany z klubem i podpisze umowę do końca sezonu z opcją przedłużenia o kolejny rok. 58-letni szkoleniowiec dobrze znany jest w Polsce z pracy w Koronie Kielce. Wówczas prowadził ten zespół w 88 meczach i zanotował w nich średnią punktową na poziomie 1,31 pkt./mecz. Poza tym pracował także w Niemczach, a obecnie zatrudniony jest w Tajlandii.

