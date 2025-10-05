Trzęsienie ziemi w Wieczystej Kraków. Właściciel podjął radykalną decyzję

Wieczysta Kraków zdecydowała się na zwolnienie trenera Przemysława Cecherza. Cierpliwość właściciela klubu wyczerpała się po ostatniej porażce z Odrą Opole (0:2) w Betclic 1. Lidze.

PressFocus Na zdjęciu: Przemysław Cecherz

Przemysław Cecherz zwolniony z Wieczystej

Wieczysta Kraków w poprzednim sezonie wywalczyła historyczny awans do Betclic 1. Ligi, a obecnie przeżywa ostatnio trudniejsze chwile. Zespół od maja prowadził Przemysław Cecherz, który poprowadził krakowian do upragnionego awansu po barażowym zwycięstwie nad Chojniczanką Chojnice.

Początek nowych rozgrywek był w wykonaniu Wieczystej obiecujący, a drużyna utrzymywała się w czołówce tabeli. W ostatnich tygodniach forma jednak wyraźnie spadła. W prestiżowych derbach Krakowa z Wisłą zespół tylko zremisował (1:1). Z kolei w 12. kolejce drużyna sensacyjnie przegrała z Odrą Opole (0:2).

Po meczu zapadła decyzja, żeby zwolnić Cecherza. W tym sezonie 52-letni szkoleniowiec zdobył 22 punkty w 12 meczach. Tym samym zostawia zespół na drugiej pozycji w tabeli, a do liderującej krakowskiej Wisły traci już cztery punkty.

– Wraz z trenerem Cecherzem pracę przy Chałupnika zakończyli również Łukasz Kubik (asystent trenera) oraz Piotr Jankowicz (odpowiedzialny za przygotowanie fizyczne) – poinformowano. Wieczysta teraz ma dwa tygodnie przerwy ze względu na mecze reprezentacyjne, żeby znaleźć nowego trenera. W następnie kolejce ligowej Żółto-Czarni zmierzą się na wyjeździe z GKS-em Tychy.