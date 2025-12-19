Wieczysta szykuje wielkie rozstanie! Były reprezentant Polski odchodzi

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Wieczystej Kraków

Jacek Góralski pożegna się z Wieczystą

Wieczysta Kraków w tym sezonie jako beniaminek generalnie radzi sobie dobrze, problem jednak w tym, że tego zespołu nie można rozpatrywać w kategoriach typowego beniaminka. Klub spod Wawelu latem dokonał bowiem kolejnych solidnych wzmocnień, choć już w Betclic 2. lidze miał zespół spokojnie na środek Betclic 1. ligi. Niemniej wiele zawirowań związanych głównie z trenerami spowodowało, że ostatecznie klub zakończył rok na 6. miejscu w tabeli.

Kazimierz Moskal to jednak specjalista od awansów do PKO Ekstraklasy, a więc należy spodziewać się, że Wieczysta o to powalczy do samego końca. Najpierw jednak klub, a dokładnie zespół, czekają zmiany. I to dość konkretne. Według informacji przekazanych przez Łukasza Olkowicza z „Przeglądu Sportowego Onet” w podcaście „Ofensywni”, Wieczysta Kraków zdecydowała rozstać się z Jackiem Góralskim. Były reprezentant Polski już zimą ma szukać sobie nowego klubu w celu odejścia.

33-letni Góralski w tym sezonie rozegrał 14 spotkań, był jednak absolutnie kluczowym graczem w Betclic 2. lidze, choć tradycyjnie do jego stylu gry można było mieć pewne zastrzeżenia. Środkowy pomocnik wyceniany jest przez serwis „Transfermarkt” na 125 tysięcy euro, a jego kontrakt obowiązuje z klubem do końca sezonu.

