Wieczysta Kraków szykuje transferowy hit. Na celowniku zawodnik Jagiellonii

Wieczysta Kraków jest blisko pozyskania Mikiego Villara z Jagiellonii Białystok - ujawnił Tomasz Włodarczyk z "Meczyków". Hiszpański skrzydłowy ma podpisać dwuletni kontrakt z beniaminkiem Betclic 1. Ligi.

PressFocus Na zdjęciu: Wieczysta Kraków

Hit transferowy Wieczystej. Miki Villar blisko transferu do beniaminka 1. Ligi

Wieczysta Kraków po awansie do Betclic 1. Ligi nie kryje ambicji wejścia do piłkarskiej elity. Już po letnich transferach widać, że beniaminek ma ogromne plany. Do klubu trafili m.in. Carlitos, Dawid Szymonowicz, Lucas Piazon, Kamil Pestka oraz Jacky Donkor.

To jednak nie koniec ruchów transferowych. Jak podał Piotr Koźmiński z Goal.pl, w klubie rozważana jest oferta dla Tymoteusza Puchacza, co jasno pokazuje, że Wieczysta myśli o kolejnych wzmocnieniach.

Dodatkowo Tomasz Włodarczyk z Meczyki.pl poinformował, że do drużyny dołączy Miki Villar, który podpisze z krakowskim klubem dwuletni kontrakt. Hiszpan jest związany z Jagiellonią Białystok, dla której rozegrał 54 mecze, zdobył trzy bramki i zanotował siedem asyst. Wcześniej 28-letni skrzydłowy reprezentował barwy krakowskiej Wisły. Villar do Polski trafił z UD Ibiza. Na poziomie hiszpańskiej drugiej ligi rozegrał 47 spotkań, w których strzelił dwa gole.

Zawodnik w niedzielę przejdzie testy medyczne, po których oficjalnie zostanie ogłoszony jego transfer. Wszystko wskazuje, że Wieczysta nie zamierza zwalniać tempa i będzie kontynuować ofensywną politykę transferową, żeby awansować do Ekstraklasy. Obecnie piłkarze Przemysława Cecherza zajmują drugie miejsce w Betclic 1. Lidze. Do liderującej Białej Gwiazdy tracą cztery punkty.