Kolejny szalony pomysł Wieczystej. Myślą o reprezentancie Polski! [NASZ NEWS]

Wieczysta Kraków już wiele razy zaskakiwała głośnymi transferami, ale pod tym względem sponsor klubu, Wojciech Kwiecień, wydaje się nienasycony. Informowaliśmy wczoraj o zakusach na Lukę Zahovicia, a dziś dotarły do nas wieści o jeszcze głośniejszym nazwisku łączonym z tym klubem.

Konrad Swierad/Alamy Live News Na zdjęciu: Piłkarze Wieczystej Kraków

Lucas Piazon? Wciąż chcą więcej

Głośne transfery Wieczysta Kraków przeprowadza już od kilku lat, ale awans na zaplecze Ekstraklasy daje jej coraz większe możliwości. Bo tu można już kusić piłkarzy nie tylko pieniędzmi, ale i wizją ataku na najwyższy szczebel rozgrywkowy. W każdym okienku klub sponsorowany przez Wojciecha Kwietnia sięga po znanych piłkarzy, a najlepszym przykładem jest tu Lucas Piazon, były gracz Chelsea.

W piątek informowaliśmy, że nowy cel Wieczystej to Luka Zahović, gracz Górnika. To jednak nie wszystko. Jak słyszymy, w klubie kiełkuje myśl, aby złożyć ofertę Tymoteuszowi Puchaczowi! Reprezentant Polski jest piłkarzem niemieckiego Holstein Kiel, ale już w czerwcu klub dał mu wolną rękę w poszukiwaniu nowego pracodawcy. Choć trzeba podkreślić, że piłkarz ma tam ważną umowę do lata 2028 roku.

Rynki w większości pozamykane

Niestety dla byłego gracza Lecha Poznań większość rynków już się zamknęła, więc możliwości transferowe są mocno ograniczone. Sytuację – jak słyszymy – chce wykorzystać właśnie Wieczysta i spróbować pozyskać tego gracza. Oczywiście, zadanie wydaje się bardzo trudne, z co najmniej dwóch powodów.

Po pierwsze, trzeba za Puchacza zapłacić, a po drugie nie wiadomo, czy piłkarz w ogóle rozpatrzyłby taki transfer. Niedawno, jak sam przyznał, miał ofertę powrotu do Lecha, ale wtedy z menedżerem podjął decyzję, że woli zostać za granicą.



Okienko transferowe w Polsce kończy się 8 września o północy.