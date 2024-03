fot. PresSfocus Na zdjęciu: Kazimierz Moskal

Termalica poszukuje trenera po zwolnieniu Mariusza Lewandowskiego

Głównymi kandydatami są Kazimierz Moskal i Artur Skowronek

Obaj szkoleniowcy pozostają obecnie bez pracy

Termalica ma dwóch kandydatów

Termalica szybko pożałowała decyzji o zatrudnieniu Mariusza Lewandowskiego. Latem, po przegranych barażach o awans do Ekstraklasy, zastąpił on na ławce trenerskiej Radoslava Latala. Runda jesienna była w wykonaniu ekipy z Niecieczy bardzo przeciętna. Lewandowski otrzymał jednak szansę naprawienia błędów i przygotował swoich zawodników także do wiosny. Słaby start rundy poskutkował zwolnieniem.

Eksperci są zgodni, że Termalica dysponuje kadrą, dzięki której bez większych problemów powinna znaleźć się w pierwszej szóstce pierwszoligowej stawki. Strata do miejsca barażowego jest spora, natomiast nie należy odbierać niecieczanom szans na jej odrobienie. Klub poszukuje aktualnie następcy Lewandowskiego, a dziennikarz Szymon Janczyk informuje o potencjalnych kandydatach. Słonie przyglądają się głównie dwóm opcjom – Kazimierzowi Moskalowi oraz Arturowi Skowronkowi.

Na pierwszoligowe warunki Moskal jest bardzo poważnym fachowcem. W minionym sezonie wywalczył awans do Ekstraklasy prowadząc ŁKS. W elicie nie poradził sobie jednak na miarę oczekiwań i stracił pracę jeszcze jesienią. Jego zwolnienie wcale nie pomogło łódzkiemu klubowi, który w dalszym ciągu jest czerwoną latarnią ligi.

Skowronek znalazł się natomiast na zakręcie swojej trenerskiej kariery. Po raz ostatni na ławce zasiadał w grudniu 2022 roku. Wówczas rozstał się z Zagłębiem Sosnowiec.

