Termalica z coraz mniejszym marginesem błędu. Na wicelidera czeka beniaminek

PressFocus Na zdjęciu: Maciej Wolski

Stal kontra Termalika, czyli bitwa drużyn z innych światów

Niedzielne granie w 25. kolejce Betclic 1. Ligi zacznie się od rywalizacji w Stalowej Woli, gdzie desperacko próbuje się uratować Stal przed degradacją. Zespół ten przerasta jednak granie na tym poziomie rozgrywkowych. Co innego Termalikę, która od lat marzy o powrocie do Ekstraklasy. To może stać się już za kilka miesięcy. Najpierw trzeba jednak rozstrzygnąć niedzielną potyczkę, gdzie do zdobycia się trzy punkty.

Jak zakończy się mecz? Wygrana Termaliki

Remis

Wygrana Stali Wygrana Termaliki

Remis

Wygrana Stali 0 Votes

Zwycięstwa są im obce

W Stalowej Woli nie zaznali jeszcze smaku zwycięstwa w 2025 roku. Jednocześnie zdarzyła się tylko jedna porażka w pięciu meczach. To jednak marne pocieszenie, ponieważ rywalami Stali byli dotychczas bezpośredni rywale w walce o utrzymanie na pierwszoligowym poziomie.

Reklama

Przed wznowieniem rozgrywek Betclic 1. Ligi w 2025 roku, Termalica traktowana była jak klub, który właściwie wywalczył już awans. Tymczasem piłkarze z Niecieczy dali się wyprzedzić Arce i teraz muszą uważać na to, aby nie wypaść poza ligowe TOP, które daje prawo gry w wyższej klasie rozgrywkowej bez konieczności uczestnictwa w barażach.

Zobacz również: Betclic 1 Liga – tabela, wyniki

Mecze drużyny Stal Stalowa Wola Pogoń Siedlce 0 Stal Stalowa Wola 0 Stal Stalowa Wola 0 Odra Opole 0 Chrobry Głogów 2 Stal Stalowa Wola 0 Stal Stalowa Wola 0 Warta Poznań 0 Kotwica Kołobrzeg 1 Stal Stalowa Wola 1 Mecze drużyny Bruk-Bet Termalica Nieciecza Bruk-Bet Termalica Nieciecza 2 GKS Tychy 1 Wisła Płock 3 Bruk-Bet Termalica Nieciecza 0 Ruch Chorzów 2 Bruk-Bet Termalica Nieciecza 2 Bruk-Bet Termalica Nieciecza 1 Pogoń Siedlce 1 Odra Opole 2 Bruk-Bet Termalica Nieciecza 2

Gospodarze z nikłymi szansami przeciw faworytowi

Według ekspertów bukmacherskich większe szanse na zwycięstwo mają goście. Typ na zwycięstwo Termaliki został oszacowany na 1.88. Z kolei opcja na remis kształtuje się na poziomie 3.40. Współczynnik na wygraną miejscowej Stali wynosi 3.95.

Zwycięzca Strona Kursy STAL 3.95 REMIS 3.40 TERMALICA 1.88 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 29 marca 2025 11:46 .

Kto wygra? Stal Stalowa Wola P R R P R R ? 23.4 % Remis 26.9 % Bruk-Bet Termalica Nieciecza W R R R P W ? 49.7 %

Spotkanie Stali z Termaliką nie będzie transmitowane w tradycyjnej telewizji. Pojedynek obejrzysz w dedykowanej aplikacji mobilnej oraz na stronie stronie sport.tvp.pl. Przypomnijmy, że spotkania Betclic 1. Ligi można również oglądać dzięki usłudze Betclic TV. Jak uzyskać dostęp do transmisji? Wystarczy zarejestrować konto w Betclic z kodem promocyjnym GOALPL i posiadać dowolne środki na swoim koncie. Spotkanie zaplanowano na niedzielę 30 marca o 12:00. Starcie to skomentują Adam Delimat i Rafał Ulatowski.

*Reklama Mecz obejrzysz w aplikacji sponsora rozgrywek Betclic Sprawdź 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.