Stadion Wisły Kraków zmienia nazwę. Wreszcie ma sponsora!

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Stadion Wisły Kraków

Firma Królewskiego nowym sponsorem stadionu Wisły Kraków

Wisła Kraków od początku rundy wiosennej będzie występować na obiekcie, który zmienił swoją nazwę. Sponsorem tytularnym została firma Synerise, której właścicielem jest Jarosław Królewski. Umowa będzie ważna przez trzy najbliższe lata.

Od teraz obiekt będzie nosił nazwę Synerise Arena – Stadion Miejski im. Henryka Reymana.

„Rozstrzygnięto konkurs na Sponsora Tytularnego Stadionu Miejskiego im. Henryka Reymana w Krakowie. Została nim dobrze znana nam i Wam firma technologiczna Synerise. Umowa została podpisana na trzy lata, a obiekt od teraz nosi nazwę: Synerise Arena – Stadion Miejski im. Henryka Reymana. To nowy rozdział dla stadionu, na którym Biała Gwiazda rozgrywa swoje domowe mecze. Cieszymy się, że ten moment wpisuje się w obchody 120-lecia naszego Klubu!” – tak brzmi oficjalny komunikat w mediach społecznościowych Wisły Kraków.

Rozstrzygnięto konkurs na Sponsora Tytularnego Stadionu Miejskiego im. Henryka Reymana w Krakowie. Została nim dobrze znana nam i Wam firma technologiczna @Synerise 👊 Umowa została podpisana na trzy lata, a obiekt od teraz nosi nazwę: Synerise Arena – Stadion Miejski im. Henryka… pic.twitter.com/wuy8XuqqXA — Wisła Kraków (@WislaKrakowSA) January 17, 2026

– Objęcie roli sponsora tytularnego to dla Synerise naturalny krok, wynikający z naszego silnego związku z Krakowem, a także z Polską. Stadion jest miejscem ważnym dla mieszkańców i lokalnego sportu, ale również polskiej historii. Traktujemy go jako element długoterminowej obecności naszej marki w miejscu, które żyje sportem i emocjami tysięcy ludzi, ale przede wszystkim – co dla nas jest kluczowe – jest miejscem, w którym studiują i pracują jedni z najlepszych programistów na świecie. Posiadamy już swoje biura na stadionie. Staramy się w swojej działalności robić rzeczy wyjątkowe w zakresie sztucznej inteligencji na poziomie światowym – bycie sponsorem tytularnym również jest wyjątkowe – przekazał Jarosław Królewski podczas konferencji prasowej.